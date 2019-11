La pregunta de Susana Giménez sobre Matilda que incomodó a Luciana Salazar

Una pregunta de Susana Giménez tomó por sorpresa a Luciana Salazar. Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019 • 15:28

Matilda iba y venía mientras las cámaras la mostraban divertida con los juguetes de la producción. Luciana Salazar, por momentos nerviosa, vigilaba a su hija con ojos atentos. En eso, Susana Giménez aprovechó para hacerle a la modelo una pregunta que la desconcertó.

"¿Y por qué salió tan rubiecita? ¿Cómo era el padre? Porque se que Redrado no es, él dijo que no y vos tampoco", dijo la diva.

"No, no. No, no, no, no. No, no es el padre biológico", contestó Salazar intentando esconder su incomodidad detrás de una educada sonrisa.

El tenso momento de Luciana Salazar. Fuente: Telefe. 04:25

Video

"Yo era rubia como ella, o más blanca todavía. Y en mi familia todos son rubios de ojos claros", agregó. Rápidamente, la producción del programa puso una placa con una foto de la niña y de su madre de chiquita, que corroboró las increíbles similitudes entre ambas.

El tema de la paternidad de Matilda ya había despertado interés mediático cuando salieron a las luz unas imágenes del economista visitando a su ex pareja y jugando con la pequeña.

Después de eso, Redrado alegó que las fotos eran viejas y desmintió las versiones de que él era el padre biológico de Matilda.