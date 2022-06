La preocupación de Shakira: le dejaron un mensaje en la puerta de su casa que la puso en alerta

No corren buenos tiempos para Shakira. Luego de hacer oficial el 4 de junio pasado la ruptura de su relación con Gerard Piqué tras 10 años en pareja, y después de que toda la prensa española hablara de las reiteradas infidelidades del jugador de Barcelona, ahora, la cantante de “Waka Waka” parece ser víctima de un acosador anónimo que, entre otras cosas, le habría pintado varios grafitis inquietantes frente a la fachada de su propia residencia en Barcelona.

Según la señal española Telecinco, el hombre que estaría obsesionado con la cantante colombiana es un fanático de origen ruso, que habría sido visto merodeando la casa de la localidad catalana de Esplugues de Llobregat en la que vive la artista. Según consigna este medio, esta persona le dejó varias cartas en el buzón a Shakira y además realizó varias pintadas en sobre la calle frente a su residencia.

“Te quiero, mujer bonita”, “Vengo a por ti, mi amor”, o “Estoy listo para casarme con vos ahora mismo y apoyarte”, escribió la mano de este acosador por ahora anónimo sobre el pavimento que pasa delante de la casa de la colombiana. Las frases estaban escritas en inglés y con letra de imprenta bastante clara.

Luego de su separación de Gerard Piqué, Shakira no gana para disgustos: ahora, dos acosadores merodearían su casa Instagram @3gerardpique

Los medios ibéricos señalaron que este tipo de grafitis no le causaron ni una mínima gracia a la cantante, que inmediatamente tomó cartas en el asunto. Fue a través de su hermano Tonino que realizó una denuncia por los grafitis ante la policía local. Esto ocurrió el pasado lunes 20 de junio. Inmediatamente después, los efectivos de la guardia urbana se presentaron frente al domicilio de la estrella colombiana para investigar el preocupante asunto y tranquilizar también a la diva y a su familia.

Paralelamente, una cuadrilla de trabajadores municipales se dedicaron a eliminar, con agua, detergente y escobillones, los mensajes grafiteados por el acosador de Shakira sobre la calle.

"Te quiero mujer bonita", "Vengo por ti, mi amor" y "Estoy listo para casarme con vos ahora mismo y apoyarte", fueron las frases que escribió una mano anónima frente a la residencia de Shakira Captura Chance

Con los grafitis totalmente borrados y las fuerzas de seguridad tratando de ubicar al autor de tales inscripciones, Shakira quiere volver a su normalidad, volcada de lleno al presente de sus dos hijos, Milan y Sasha, y no hizo ningún comentario sobre este desagradable episodio que le tocó vivir en la mismísima puerta de su propia residencia, que hasta hace no mucho tiempo compartía con su ahora ex, el defensor de Barcelona Gerard Piqué.

Un trabajador borra los mensajes que habían dejado para Shakira en el pavimento frente a su casa Captura Chance

Lamentablemente, este no es el único hombre que parece merodear la zona donde vive la colombiana. Al parecer, hay otra persona que grita de vez en cuando hacia la casa de la artista y circula por la zona a altas horas de la madrugada. Estos hechos estarían provocando que Shakira comenzara a pensar seriamente en dejar de vivir en Barcelona para ir a alojarse un tiempo en Miami, según lo que revelaron las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez.

Para evitar este tipo de acosos y no padecer ningún percance relacionado con fanáticos obsesionados o admiradores patológicos, Shakira cuenta con un servicio de seguridad privada. Además, son varios los agentes de la policía catalana -conocidos como Mossos d’Esquadra- que circulan por la zona para encargarse de que todo esté bien en el entorno de la cantante nacida en Barranquilla.