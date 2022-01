La queja de Marcelo Polino en un móvil de Intrusos: “Cuarenta grados y me tienen en el medio de la calle”

Intrusos (América) está ubicado entre los programas más vistos de la televisión y, a pesar de estar hace años al aire, mantiene ese título de manera invicta. Esto es, en parte, porque sin importar si llueve o nieva, los movileros siempre están en la calle en búsqueda de las mejores notas. Pero aunque los periodistas del canal ya están acostumbrados a recorrer la ciudad más allá del terrible clima, los entrevistados no siempre disfrutan las condiciones extremas. Y, en el caso de Marcelo Polino, no dudó en realizar un reclamo al respecto.

El cómico reclamo de Marcelo Polino durante un móvil de Intrusos

Desde Palermo, el legendario conductor se detuvo a hablar con sus colegas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes se encontraban en el estudio de América. Antes de comenzar la entrevista, los periodistas se alegraron de ver a Polino con buen estado de salud ya que terminó el 2021 enfermo de covid. Tras estar varios días aislado dedicado un 100% a su recuperación, Marcelo volvió al ruedo y empezó el nuevo año lleno de proyectos.

Sin embargo, admitió que mientras transitó la enfermedad estuvo muy debilitado. “Los primeros tres días la pasé horrible. Tuve fiebre y anginas rojas que me produjo no poder tomar ni siquiera agua. Eso me deshidrató y bajé cuatro kilos”, dijo. Y, con humor, agregó: “Imaginate que yo ya peso dos kilos mojado, adelgazando cuatro kilos estuve bastante complicado”. Para tranquilidad de quienes lo escuchaban, aseguró que ya está en perfectas condiciones y que volvió a hacer “la vida ‘polinesca’”. Sobre eso, remarcó: “Me dieron el alta y salí a la calle, ya tengo trescientos laburos”.

Marcelo Polino aseguró que está totalmente recuperado tras haber tenido covid

Antes de continuar y tocar los demás temas por los que lo habían convocado -que incluye la abrupta despedida de Flor Peña de su ciclo en Telefe-, Polino decidió interrumpir la charla para realizar un descargo frente a la cámara. Entre risas y con un tono de complicidad, exclamó: “Escuchame, ¿Quién organizó este móvil? ¿Pablo Reynoso? (productor del programa)”. Los periodistas estallaron en carcajadas pero él continuó: “Escuchame voy a ir con la peor de las ondas. Cuarenta grados y me tienen en el medio de la calle. No me llamaron en todo el año y me invitan en el día de más temperatura”.

Frente a las quejas de Polino, el movilero retrucó y le recriminó que buscaron el bar más cercano, que se encontraba a cinco cuadras, pero que le dijeron que el conductor no iba a querer caminar esa distancia. Mientras las risas y los chistes continuaban, Marcelo dejó en claro que él es invitado honorífico de Intrusos y que ocupa ese lugar hace años.

Florencia Peña, con lágrimas, habló sobre por qué tomó la decisión de terminar su programa

Pasado el momento de la diversión, Lussich y Pallares fueron directo a buscar los datos que deseaban averiguar: ¿Cuál es la situación con Florencia Peña? Hace un par de días, la actriz que estaba a la cabeza de Flor de equipo anunció entre lágrimas que el programa había llegado a su final, noticia que conmocionó a más de uno al ser una decisión repentina. Polino, quien participó del ciclo de la ex Casados con hijos y que es íntimo amigo de ella, detalló que se vio obligada a ponerle un fin al ciclo porque se encuentra con muchos trabajos y que está extremadamente cansada.