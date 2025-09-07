Jennifer Aniston revela cuál es la comida latina a la que no se puede resistir

En múltiples entrevistas a lo largo de su carrera, la actriz Jennifer Aniston reveló que es amante de la comida mexicana, a tal nivel que tiene un platillo que la hace romper con su alimentación estricta.

La comida latina a la que Jennifer Aniston no se puede resistir

La reconocida actriz de Friends (NBC) le contó a People lo importante que es para ella cuidar de su salud física y mental, así como el estricto enfoque que le da a sus entrenamientos y nutrición, aunque esto no significa que deje atrás una de sus comidas favoritas.

Pese a que diariamente cuida las calorías que consume, Jennifer Aniston contó que la comida mexicana es su favorita, debido a que disfruta mucho de sus diferentes platillos e incluso no la considera una comida trampa, ya que le parece que puede ser saludable.

De manera específica, la actriz afirmó que tiene preferencia por los nachos, según Independent, e incluso la calificó como su comida reconfortante, que la hace sentir bien cada que la prueba.

La estrella de Hollywood consume nachos muy a menudo y disfruta tanto de este platillo que una vez aseguró que estuvo dispuesta a recogerlos del suelo y comerlos de todas formas. Jennifer Aniston incluso prepara su propia versión saludable de esta comida y utiliza aceite de coco para freír sus tortillas.

La actriz Jennifer Aniston ha declarado en múltiples entrevistas su amor por la comida mexicana (FB/Jennifer Aniston)

La actriz explicó que comúnmente cuida de su nutrición y que suele comer mucha proteína y vegetales para mantenerse en forma, aunque suele darse un día en fin de semana para disfrutar de sus platillos favoritos.

Además de cuidar de su alimentación, Aniston presta atención especial al autocuidado y a su salud mental como parte de su bienestar. Prefiere entrenar por las mañanas y también se da un tiempo libre de redes sociales y pantallas.

Jennifer Aniston y su amor por la comida mexicana

Además de los nachos, la actriz también contó que en su dieta no puede faltar el guacamole. Otro de los platillos que se asocian con el nombre de la protagonista de cine y televisión son las enchiladas.

Esta comida mexicana fue preparada por la misma estrella en lo que denominó el Friendsgiving, una fecha que festeja con amigos un día antes del Día de Acción de Gracias, según Vogue.

Todo surgió durante una entrevista entre Aniston y Jimmy Kimmel, quienes hablaron en vivo sobre su peculiar celebración anual.

Jennifer Aniston cocina comida mexicana, como las enchiladas (FB/Jennifer Aniston)

“El Día de Acción de Gracias se cocinan cosas como pavo y papas, todos llevamos lo mismo... en esencia, convertiste mi comida en sobras”, expresó Kimmel al mismo tiempo que pidió cambiar el Friendsgiving y hacerlo con comida mexicana o un menú diferente.

Jennifer Aniston aceptó la propuesta de su amigo y compartió en sus redes sociales una fotografía en donde se le ve a punto de poner dentro del horno un plano lleno de enchiladas rojas con queso.

Además, agregó un letrero especial que decía “Ok, Jimmy, aquí están tus Friendsgiving enchiladas”.

Jennifer Aniston le cocinó enchiladas a Jimmy Kimmel (FB/Jennifer Aniston)

Cuál es el verdadero origen de los nachos

Los nachos son un platillo originalmente mexicano que fue creado por un hombre llamado Ignacio Anaya en Piedras Negras, Coahuila, cerca de la frontera con Estados Unidos, según el New York Times.

En el país norteamericano es común encontrar este platillo en restaurantes de Tex-Mex. Aunque en la mayoría del territorio mexicano no son considerados un plato tradicional, la ciudad que lo vio nacer celebra el Día Internacional del Nacho para conmemorar la fama internacional que alcanzaron.

Los nachos son un invento 100% mexicano, según Adán Medrano, chef y experto en la comida del sur de Texas y el noreste de México (Pexels/Raizza Videña)

La historia del origen de los nachos pasó de generación en generación, pero el chef y experto Adán Medrano asegura que se trata de un invento 100% mexicano que se remonta a 1940.

En ese año, Anaya los preparó por primera vez como una botana rápida con ingredientes que tenía a su alcance, tortillas de maíz fritas, con queso colby y rodajas de jalapeños en escabeche que después metió al horno.