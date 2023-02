La reacción de los famosos ante el “incidente” que protagonizó Sofía ‘Jujuy’ Jiménez en un programa

escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó un momento particular en la televisión argentina. Junto a Georgina Barbarossa, fueron parte de una campaña publicitaria a cargo de una marca de productos de higiene femenina. Si bien esto se supo ahora, lo cierto es que en un primer momento en las redes muchos reaccionaron y se refirieron al “percance” de la modelo en pleno vivo del programa. Entre ellos, hubo algunos famosos.

En la emisión del martes de A la Barbarossa (Telefe), se creó una situación en la que a Jujuy Jiménez se le manchó su pantalón blanco. Tras ese “percance”, las redes sociales se vieron inundadas de mensajes. Por un lado, muchos cuestionaron la credibilidad de lo ocurrido, y otros, se solidarizaron con la modelo.

Sofía Jiménez enseñó el pantalón manchado y escribió una reflexión al respecto (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Una de ellas fue Connie Ansaldi, que, mediante su cuenta de Twitter hizo foco en lo importante y necesario que es visibilizar la menstruación como algo normal. En sintonía con esto escribió un extenso mensaje, el cual cosechó más de 11.000 “Me gusta”.

El postoe de Connie Ansaldi ante lo ocurrido con Jujuy Jiménez

El mensaje de Connie Ansaldi tras el episodio de Jujuy Jiménez

“Lo que le pasó a Jujuy (en realidad no le pasó nada, simplemente se vio algo que no se suele ver), me pasó mil veces”, inició Connie y añadió: “A veces te indisponés antes de la fecha (las mujeres no somos relojes). A veces tu copita, toallita, tampón, no resiste (sobre todo si menstruas mucho). A veces cuando estás mucho tiempo sentada y te parás, te baja más rápido y más abundante”.

El mensaje de Connie Ansaldi tras lo ocurrido con Jujuy Jiménez (Foto: Captura Twitter/@connieansaldi)

En esa misma línea, sumó: “En fin. El ‘amiga fijate si me manché', es una frase que todas decimos. Es una situación que todas atravesamos. Jujuy, no te pasó nada. Lo vergonzoso no es que se vea un poco de sangre. Lo vergonzoso es que tenga que verse, para recordarnos que somos humanos”.

Otra de las famosas que reaccionó ante lo ocurrido fue Alejandra Maglietti, que sentenció: “Menstruamos, más, menos, más días menos días, algunas regularmente, otras no. Al fin la publicidad pone sangre en la toallita (o el método que elijas) y no ese líquido azul que estigmatiza la menstruación. Manchar la ropa nos pasa siempre, deberíamos naturalizar, no esconder”.

La periodista Alejandra Maglietti reaccionó al "percance" de Jujuy Jiménez (Fuente: Twitter)

A esta serie de mensajes, hubo otros que le dejaron directamente a la modelo en su posteo. Una de ellas fue la influencer Mar Tarrés, que celebró la puesta en escena y escribió: “Yo me creí que era real. Sos muy buena actriz”. Por su parte, Virginia Elizalde manifestó: “Sos lo más y muy buena actriz”.

El mensaje de Mar Tarrés tras el posteo de Jujuy Jiménez (Foto: Captura Instagram)

En tanto, durante la emisión de LAM (América TV), en la noche del martes 31 de enero, Ángel de Brito mostró lo ocurrido en el programa de Georgina y confirmó que se trataba de una estrategia de marketing que tenía el objetivo de naturalizar el tema. Además, se comentó que este tipo de campañas ya se realizaron en otros países de la misma manera que aquí lo protagonizó Jujuy Jiménez.

Famosos reaccionaron al percance de Jujuy Jiménez en el programa de Georgina

Nazarena Vélez fue una de las que admitió que se sorprendió y que creyó todo lo ocurrido en el estudio de Telefe. “Es una vergüenza que te pase una cosa así. Es natural obviamente, algo que todas tenemos”, comentó al tiempo que destacó el rol de la modelo: “Hay que animarse a hacerlo”.

Luego, recordó un episodio ocurrido años atrás donde estuvo invitada al programa de Viviana Canosa y la conductora, al notarla sensible, le preguntó qué le pasaba. Casi entre lágrimas, ella respondió: “Hoy es un día especial para mí como mamá porque Barbarita se hizo mujer”. Hasta el día de hoy, su hija le “reclama” por esto y asegura que es lo más vergonzoso que atravesó durante su carrera.

Críticas en las redes tras el episodio de Sofia “Jujuy” Jiménez

Si bien el mensaje de la modelo formó parte de una campaña de concientización que fue muy bien recibida por sus colegas, lo cierto es que no le pareció lo mismo a todos. Una usuaria de Twitter escribió: “Vergüenza ajena es lo mínimo que me genera, teniendo que recurrir a un engaño para hablar sobre el tema”. Otra, por su parte, opinó: “Mostraron absolutamente todo lo contrario a lo que buscaron transmitir. Un mensaje súper importante que no se terminó de entender. Taparse, temblar del susto, pedir perdón. ¿No buscaban normalizarlo?”.

En las redes muchos desaprobaron la campaña (Foto: Captura Instagram/@sofijuok)

LA NACION