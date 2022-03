Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se reencontrarán en un programa de TV

Cuando Benjamín Vicuña oficializó su separación de María Eugenia Suárez, se lo vinculó con varias mujeres del medio. Una de ellas fue Luciana Salazar , con quien se lo vio muy cerca en un famoso restaurante porteño.

A pesar de que ellos se encargaron de desmentir todo tipo de vínculo, los rumores de un affaire o encuentro íntimo se instalaron con fuerza en el ambiente. Hoy, con un nuevo presente sentimental para ambos, sobre todo para Vicuña, que está en pareja con la modelo Eli Sulichin, las especulaciones se pusieron nuevamente en marcha ante la noticia de que ambos serán parte del ciclo Divina Comida en Chile.

La información la dio este mediodía el programa Socios del espectáculo, por eltrece, que, luego de un montón de acertijos y pistas, develó que Salazar y Vicuña volverán a encontrarse en un proyecto laboral a fines de abril. “Vamos a revelar los protagonistas de este encuentro que serán parte de este programa”, dijo Rodrigo Lussich segundos antes de hacer explotar su tercera “bomba”.

“Re buen dato, está buenísimo esto. Me encantó”, lo interrumpió Adrián Pallares mientras invitaba a su compañera Paula Varela para revelar el enigmático. “Quienes se van a reencontrar, quienes se van a comer entre ellos, quienes van a estar grabando Divina Comida para la cadena ChileVisión a fines de abril son… ¡Luciana Salazar y Benjamín Vicuña! ”, lanzó eufórica mientras hacía explotar la bomba.

Recordemos que ni bien Vicuña se separó de la China Suárez fue vinculado con la ex de Redrado, ya que fueron vistos muy cerca en un reconocido restaurante de la ciudad. “Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un abrojo, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, había asegurado en aquel momento Rodrigo Lussich.

Sin embargo, los protagonistas de este rumor enseguida salieron a desmentirlo. Mientras que Luli lo hizo en la pista de Showmatch (“Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día. No lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, expresó de manera poco convincente), el actor chileno aprovechó una conversación con Ángel De Brito para desmentirlo. “Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente no sé de donde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos” , comentó sorprendido por la repercusión que se armó tras los dichos de Lussich.

“¿Al menos se saludaron?”, preguntó el conductor de LAM intentando saber un poco más. “Si, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento”, señaló con total sinceridad. Veremos qué pasa en este próximo encuentro, donde ambos tendrán que cocinar y cenar juntos en más de una oportunidad.