Qué son las “muelas de vaca”, el problema por el que María Valenzuela denuncia mala praxis

María Valenzuela contó el drama que vive desde hace tres años por el que no puede ingerir alimentos sólidos debido a un problema bucal llamado vulgarmente “muelas de vaca”. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para denunciar una situación de mala praxis dental y le hizo un pedido al médico que la atendió para que brinde los datos de su aseguradora. LA NACION consultó con varios odontólogos especialistas sobre el tema y estos indicaron que la complicación consistiría en tener “piezas dentales lisas”, que pueden derivar en varias dificultades médicas para los pacientes.

“Las complicaciones que generan este tipo de situaciones son diversas. Desde el punto de vista de la oclusión, las piezas dentales tienen elevaciones y depresiones, que son de vital importancia para obtener un correcto acoplamiento entre ambos maxilares”, planteó en primer lugar el odontólogo Marcelo Tolisano, especialista en periodoncia y en operatoria y estética dental tras la consulta de LA NACION. El profesional sostuvo que, en este caso, puede suceder que las piezas dentales sean lisas.

“Al no tener el acoplamiento entre los maxilares, pueden aumentar los tiempos de parafunciones (bruxismo dental), así como también los desequilibrios, que pueden generar desgastes mayores en el resto de las piezas dentales, modificando su forma, su función y dando lugar a sintomatologías, como la sensibilidad dental o la inflamación del ligamento periodontal con aumento de la movilidad dentaria”, explicó el experto del consultorio Ceretti Odontología (Instagram @cerettiodontologia).

Según explicó, otra complicación derivada de una mala oclusión es la aparición de dolores articulares, contracturas de los músculos masticatorios y dolor de cabeza u oído.

La actriz explicó que tiene "muelas de vaca" que le impiden ingerir alimentos sólidos Instagram María Valenzuela

En esa línea, el especialista de Ceretti Odontología aclaró que, con respecto a los dolores que pueden producirse sobre los implantes, se tiene que analizar en qué condiciones se encuentran para poder brindar un diagnóstico. “Es importante resaltar que los implantes dentales no generan dolores y se integran como una parte más de nuestro organismo cuando han sido planeados y rehabilitados de la manera correcta”, enfatizó.

Por otra parte, Tolisano añadió que, a nivel de la alimentación, la correcta oclusión es fundamental en la formación del bolo alimenticio, ya que la trituración en conjunto con la saliva y las enzimas digestivas dan inicio a la digestión de los alimentos. “Si los alimentos no llegan al tracto digestivo de la manera adecuada, su digestión se verá alterada, por consiguiente, no vamos a poder obtener los nutrientes necesarios para un normal desarrollo de nuestros días”, afirmó.

Valenzuela, en su cuenta de Instagram, posteó un video en el que señaló a un odontólogo, al que identificó como Manuel, como el responsable de haberle hecho un tratamiento que debido al dolor que le causó no puede comer correctamente. “Para aquellos que no entendieron: tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda, pero masticar un bocado me lleva veinte minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida. Consumo otros productos alimenticios”, sostuvo la actriz en medio de la desesperación.

El drama de María Valenzuela con un odontólogo

La médica especialista Eugenia Peña (Instagram @odontologiaenba) dijo a este medio que la actriz pudo haber usado esa “expresión” para dimensionar la situación que está viviendo. “Nuestras muelas tienen algo que se llaman fosas y fisuras. Las fosas son como las partes centrales que están más deprimidas o son más hundidas y las cúspides parecen como unas montañas. No están así por así: la cúspide de arriba tiene que engranar con la fosa de abajo”, explicó la experta a modo de ejemplo. Además, sostuvo que, cada vez que un paciente se hace atender, debe de realizarse una planificación más compleja porque en el medio hay distintos factores que están en juego.

En esa línea, sostuvo que tiene que existir una “armonía” entre los dientes para poder morder y que los pacientes no presenten este tipo de problemas. “La cúspide está ahí para desgarrar los alimentos y las fosas están para triturar. Si se dejan completamente planas, no van a desgarrar los alimentos y van a tener que deglutirlos casi enteros”, afirmó.

Respecto de la comparación que hizo la actriz entre sus muelas y las de las vacas, aclaró que lo hizo como una forma de contextualizar. “Las vacas rumean, mastican y mastican y de tanto masticar se les ponen lisas. Pierden las fosas y las fisuras. Pero las vacas pueden digerirlos enteros, en cambio, nosotros no podemos comer los alimentos enteros. Nos perjudica un montón, el estómago tiene que secretar más los ácidos”, añadió. Por este motivo, se lo llamó “muelas de vaca”: “No tienen ni las cúspides ni las fosas necesarias para masticar como se debe”.

Una postal del 2019: el casamiento de su hijo Juan, en la que María se ve acompañada por Julián, Malena y por Beba, la madre de "Pichuqui" Mendizábal Archivo

Además, la médica añadió que si bien este procedimiento perjudica mucho a los pacientes, si existe algún dolor al intentar masticar, es porque “algo más falla”. Por ejemplo, el implante liso también puede afectar al hueso o tocar algún nervio. Para esto, se tiene que hacer un trabajo minucioso e indagar sobre enfermedades de base.

Por otra parte, explicó que no es lo mismo aplicarle implantes a un paciente fumador, un diabético, o ya sea que presente problemas óseos o con antecedentes de cáncer, entre otras enfermedades. Todos estos factores se tienen que tomar en cuenta a la hora de comenzar el tratamiento para evitar problemas de contraindicaciones a futuro.

“Me da mucho dolor pensar en lo que le pasó a ella, porque sé que los pacientes llegan al consultorio porque quieren lucir geniales, comer mejor… Pero si no se planifica como se debe, ocurren estas cosas. Es un trabajo en conjunto donde hay que pedir radiografías, panorámicas, hacer estudios de modelo, contusión del paciente, cómo muerde y la forma. Después de que está bien engranado, se decide cómo va a ser el implante”, sintetizó.