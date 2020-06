El periodista dijo no comprender los conceptos sobre su orientación sexual que el actor había dicho en el programa PH el sábado pasado Crédito: Captura Canal 9

El sábado por la noche, en el programa PH (Telefe), el actor Diego Ramos habló abiertamente sobre su sexualidad, dijo sentirse orgulloso de ella y hasta dio el nombre de su pareja, Mauro . En la noche de ayer, el periodista deportivo Walter Queijeiro cuestionó estas declaraciones con dichos que fueron desaprobados por sus propios compañeros.

Ramos había sido muy transparente al hablar sobre su orientación sexual en el programa de Andy Kusnetzoff. "Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente -dijo - Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y mi amor se llama Mauro".

Anoche, en el piso del programa Bendita TV (El Nueve), los panelistas, entre los que se encuentra Queijeiro, analizaron los dichos del actor de Sex . En ese contexto, tanto Carla Czudnowsky como el psicólogo Gabriel Cartañá destacaron sus palabras.

El periodista dijo que no entendía los comentarios de Diego Ramos sobre que él "no elegía lo que es" porque, según Quijeiro, "cada uno es artífice de su propio destino"

Fue justamente tras esta declaración que intervino Queijeiro. "La verdad es que yo no lo entendí, porque yo creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es".

Ante los dichos del excandidato a intendente de Quilmes, sus compañeros reaccionaron entre la incredulidad y el enojo. "[Ramos] está hablando de orientación sexual ¿Vos creés que elegimos la orientación sexual?", le preguntó Cartañá .

A su vez, Czudnowsky se refirió a Queijeiro: "Es una persona a la que no le puede entrar en la cabeza que una persona no sea binaria. Esa es la diferencia en una identidad de género o identidad sexual. Vos no elegís. Vos sos. No elegís si comés ravioles o canelones".

Ramos había abierto su corazón el sábado en un programa televisivo cuando le preguntaron por su situación amorosa Crédito: Instagram

Ante los comentarios de sus colegas panelistas, Queijeiro volvió sobre sus ideas: "Él está engañando lo que realmente siente. Entonces, la pregunta que habría que hacerle es: 'Si usted no es lo que es porque no lo decidió, si usted pudiera decidir, ¿qué sería?'".

"Walter, vos elegiste tu heterosexualidad?", le preguntó Cartañá. "Yo decido cada día lo que soy. Yo creo que sí", contestó el periodista.

No es la primera vez que Quejeiro opina de manera cuestionable sobre sexualidad. En enero de este año, había dicho que Florencia de la V "biológicamente es un hombre", lo que provocó que la actriz dijera que su mensaje constituía "violencia de género". y que Victoria Donda , a cargo del Inadi, expresara preocupación por los dichos del periodista.