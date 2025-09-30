La foto subida de tono que Wanda Nara publicó desde el Hilton para agradecer el Martín Fierro

Este lunes se llevó a cabo una nueva entrega de los Premios Martin Fierro a la TV. En medio de la repercusión que dejó el evento que se llevó a cabo en el Hilton Buenos Aires ante 650 personas, Wanda Nara fue la protagonista de uno de los momentos más comentados. Además de sobresalir con su look en la alfombra roja, la mediática se convirtió en el foco de la atención este martes, cuando dejó sorprendidos a sus seguidores.

Wanda Nara volvió a generar polémica en las redes (Foto: Instagram @wanda_nara)

Recostada en la cama del prestigioso hotel, con una sábana que envolvía su torso desnudo y con la estatuilla que ganó Bake Off Famosos -ciclo que condujo durante el 2024 y que obtuvo el reconocimiento como mejor Big Show- sobre la almohada, la conductora escribió: “Hermosa mañana, Gracias @telefe @darioturo @fedelevrino @guillermo.pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí, gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches”.

Luego de agradecer a la producción del ciclo de Bake Off Famosos, le envió un sentido mensaje a sus cinco hijos, familia y amigos: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

Wanda Nara publicó una foto subida de tono junto al Martín Fierro (Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y completó: “Gracias @aptraorg por tantas nominaciones. Gracias a mi equipo que son los mejores... Gracias a todos los que hicieron @bakeoffar me hicieron muy feliz”.

En cuestión de horas, la empresaria de cosméticos recibió casi 100.000 likes y cientos de comentarios de sus fanáticos, muchos de ellos lanzaron indirectas hacia María Eugenia ‘la China’ Suárez, actual pareja de su ex, Mauro Icardi, padre de sus dos hijas menores. “Algunos duermen con frutos secos, otras con Martín fierro”; “A vos se te reza” y “Pará un poco que no te alcanza La Tati. Recién va por línea de maquillaje... le falta el hijo y el Martín Fierro. Es un montón Wan”.

Algunos de los comentarios que Wanda recibió de los fanáticos (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Sin embargo, otros destacaron que el premio no era de ella, sino del reality. “El premio es para el programa, no para ella”; “Dios que pesada Wandi por favor hay necesidad” y “Pero si ganó el programa, ¡no vos!”, le escribieron.

Algunos de los comentarios que Wanda recibió de los fanáticos (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

El posteo, el cual realizó desde su cuenta de Instagram, en el que acumula 17.6 millones de seguidores, llegó después de su comentada aparición en la alfombra roja. Una vez más, la mediática eligió a la firma italiana Dolce & Gabbana para deslumbrar en el evento y compartió con sus seguidores cada detalle del proceso: subió una serie de historias donde se pudo ver la preparación en su habitación, el paso a paso del make-up y el momento exacto en que descendió en el ascensor junto a su staff. Las joyas, según especificó, eran de la reconocida casa Jean Pierre.

Wanda Nara desafió la alfombra roja Gerardo Viercovich

El atuendo no pasó desapercibido, y algunos usuarios en redes sociales cuestionaron los accesorios seleccionados para completar su look: unas gafas de sol oscuras y un pañuelo anudado a la cabeza. La particular elección no resultó fortuita, ya que buscaba rendir tributo a la estética cinematográfica de los años cincuenta, ya que replicaba el estilo de icónicas actrices de la época.