Después del escándalo generado por la tapa de la revista, su directora escribió un descargo donde cita a Oriana Sabatini para justificarse. Sin embargo, la joven actriz y cantante también se unió al repudio hacia la publicación Crédito: Instagram Royal Dutch Family

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 15:25

La reprochable tapa de la última edición de la revista Caras se convirtió en un fenómeno mediático que llegó, incluso, a la prensa holandesa que asegura que se trata de una portada, al menos, discriminatoria.

Liliana Castaño, directora de la revista, en el confuso texto publicado como descargo frente al escándalo que generó la publicación, se refirió al posteo de Oriana Sabatini como un ejemplo que inspiró la publicación. En él, la joven actriz y cantante contó la presión que sufre respecto de los "defectos" de su cuerpo que la llevaron a sufrir trastornos alimenticios. Oriana no se elevó como una líder de la causa y muchos señalaron que, a pesar de sufrir esas presiones, lleva un cuerpo "aceptado" por los estándares de belleza dañinos. Pero la revista en cuestión la tomó como el ejemplo de lucha a imitar y su directora hasta señaló que, si Amalia tuviera redes sociales, hubiera likeado la publicación.

Sin embargo, lo paradójico del asunto es que la misma Oriana, mencionada por Castaño con la intención de poner a la nota de la revista cuestionada en el mismo lugar que la reflexión de la influencer, compartió en sus historias el posteo que hizo la actriz Carla Peterson con una fuerte crítica a la tapa del escándalo. La reacción de Oriana resulta, en última instancia, una desmentida a un descargo que continúa estigmatizando.

Lejos de apoyar la supuesta liberación propuesta por la revista Caras, Sabatini se suma al repudio social apoyando las palabras de Peterson que, entre otras líneas, dice: "Estamos hartas de tener que defendernos en lugar de simplemente existir, hartas de los juicios de los medios que se arrogan el derecho de decir qué cuerpos valen y cuales no. Mujeres reales somos todas, existimos, estamos vivas. Sufrimos desde niñas estos señalamientos que normalizan y habilitan el juicio, logrando que cualquiera se sienta con derecho a señalar alguna parte de nuestro cuerpo como errada, fallada, fea y a partir de ahí todas sabemos lo que pasa".

En la actualidad, muchas personas estamos desarmando prejuicios y concepciones antiguas sobre la realidad con la intención de construir una sociedad amable para todos. Afirmar que la heredera al trono de Holanda "luce con orgullo su look plus size" y luego pretender justificar ese título diciendo que se trata de una historia de superación como si fuera algo positivo resulta todavía más estigmatizante. ¿Es acaso el hecho de tener un cuerpo lo que hay que superar? ¿Qué habría superado Amalia? Si lo que superó es "el ser gorda", entonces, la idea que subyace detrás de una nota que pretende estar a favor del body positive es que la norma esencial es ser delgada y que si no lo sos estás condenada salvo que logres superar los complejos impuestos por el entorno a pesar de no cumplir con lo que se te exige.

La familia real holandesa es muy cuidadosa de su privacidad y en ningún momento dio lugar a especulaciones acerca de cómo se siente la heredera al trono respecto de su cuerpo. No parecer ser un tema digno ni interesante de ser conversado para ellos que, sin embargo, durante la breve conferencia de prensa de la sesión de fotos del viernes pasado, sí expresaron su preocupación respecto de algunos comportamientos de Alexia, la segunda hija de Máxima y Guillermo, en cuanto a su actividad en redes sociales.