La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos”

Diego Poggi abrió su corazón ante sus seguidores al anunciar la muerte de su abuela Mary, a quien recordó con un sentido homenaje en redes sociales. A través de un posteo en Instagram, el conductor expresó su dolor y agradecimiento por el tiempo vivido junto a ella, y compartió varias fotos y videos que inmortalizaron momentos significativos del vínculo que compartieron.

El sentido posteo de Diego Poggi para su abuela Mary

En el posteo, el periodista contó que Mary falleció hace cerca de un mes y subrayó lo difícil que le resulta aceptar su ausencia. “Ay, Abue! Todavía no lo puedo creer. Hace un mes que nos dejaste. Primero quiero agradecerle al universo por haberme dejado disfrutarte toda mi vida. Es un privilegio tener abuelos de grande, lo sé”, comenzó el texto en el posteo.

“Me cuidaste, me educaste, me apoyaste, y muchas de las cosas que logré fueron gracias a lo que aprendí de vos: tus ganas de salir adelante, de vivir a pesar de todo, de resolver primero y después ver qué onda”, agregó el conductor de Olvidate de Todo (Urbana Play).

Diego valoró cómo su abuela fue fundamental para su crianza (Foto: @poggi)

Diego rememoró costumbres que compartía con su abuela y emocionó a todos por el grado de detalle que relató. “No puedo creer que no vamos a hablar más por teléfono, que no voy a comer tus tortillas (que a mamá también le salen muy bien), que no vamos a pasar por un McDonald’s a escondidas porque te tenías que cuidar, que no voy a verte alegrarte con cada uno de mis trabajos porque lo volvías loco a San Cayetano”, aseguró.

El periodista también destacó que Mary fue una gran fanática de sus trabajos en medios de comunicación y lo apoyó en todo momento. “Incluso mi tía te enseñó a usar la compu para que pudieras verme en los streams y en la radio. Siempre estabas ahí. No importaba el horario, siempre me bancaste, y yo sentía que te acompañaba”, contó en la publicación.

Diego valoró que su abuela siempre lo apoyó en su carrera (Foto: @poggi)

“Sé que estás con el abuelo Manolo, que tanto amás, con tus papás y tus hermanos en el cielo, y que nos vas a cuidar a todos. Vamos a estar bien, pero te vamos a extrañar un montón”, afirmó Poggi, notablemente conmovido por la partida de su abuela. Luego, contó un detalle que no pasó desapercibido: guarda en su auto la última campera que usó su abuela. “Todavía no puedo abrir el baúl del auto porque ahí quedó la campera acolchonada que usaste los últimos días… y sé que si la veo me voy a romper todo“, aseveró ante sus más de 733 mil seguidores.

Por último, el presentador aseguró que junto a su familia van a honrar y celebrarla, sobre todo a fin de año. “Las Navidades, porque justo naciste un 25 de diciembre, no van a ser iguales. Pero nos vamos a encargar de honrarte y celebrarte. Cuidanos y esperame, Abue. Te voy a amar siempre”, concluyó.