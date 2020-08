La Unión de Trabajadores Domésticos repudió los dichos de Nicole Neumann

El apoderado de la entidad, Matías Isequilla, leyó un comunicado al aire expresando un profundo rechazo a los eventos ocurridos en la casa de la modelo (Instagram)

5 de agosto de 2020 • 19:31

Nicole Neumann fue blanco de críticas en programas de televisión y las redes sociales después de contar, el pasado lunes, que se había contagiado coronavirus de su empleada doméstica, quien finalmente se recluyó en un centro de aislamiento a pedido de la modelo.

Ahora, al rechazo de sus declaraciones se sumó la Unión de Trabajadores Domésticos. A través de su apoderado Matías Isequilla, la entidad repudió las palabras de Neumann referidas a la empleada.

En un audio que fue puesto al aire por Mercedes Ninci en Bendita TV pudo escucharse el comentario del abogado: "La UTD y afines repudiamos enérgicamente la irresponsable actitud de la señora Nicole Neumann", comenzó. "En violación a las leyes laborales y sanitarias vigentes, no solo puso en riesgo la salud de la trabajadora doméstica por ella contratada, sino que en una actitud claramente abusiva de su estado de necesidad, la habría obligado arbitrariamente a trabajar durante la cuarentena, y de modo lindante con el trabajo esclavo, habría limitado el contacto con su familia de manera quincenal", sostuvo Isequilla en su duro comunicado.

"En este sentido, desde nuestra organización sindical denunciamos que lo sucedido en este caso, y que tomó estado público gracias al perfil mediático de dicha empleadora, no constituye un hecho aislado sino un claro ejemplo de los muy numerosos atropellos que han padecido la mayoría de las trabajadoras de casas particulares por parte de sus empleadores, tales como despidos, suspensiones, falta de pago de salarios, reducciones salariales y la imposición de prestar tareas a pesar de que la actividad de las compañeras no fue declarada esencial ni se encuentra exceptuada del aislamiento social preventivo y obligatorio", concluyó el audio del apoderado.

A comienzos de esta semana, la modelo confirmó en Nosotros a la mañana que su test de coronavirus dio positivo y relató lo ocurrido en su hogar.

"Si, es verdad lo de la señora que trabaja en casa. Vive en casa. Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente, me alarmé porque es una de las cosas más características del coronavirus, con lo cual le dije: 'Quedate por favor encerrada en tu cuarto hasta que puedas gestionar para hacerte un testeo'. Y bueno, le dio positivo", explicó.

Posteriormente, volvió a referirse a la situación de su empleada doméstica: "Le pedí que vaya a un centro de aislamiento, obviamente, porque quizás nosotras éramos negativas".

"Ella vive en mi casa. Fin de semana por medio se iba a su casa porque tiene hijos y familia que atender. En el momento en que se va a cerrar la pandemia yo le digo: 'Mirá, va a pasar esto, ¿te querés quedar acá o te querés quedar en tu casa y no volver hasta que esto termine?'. Y ella me dijo: 'Prefiero quedarme acá'", aseguró Neumann.

Luego de recibir la ola de críticas, la modelo y panelista televisiva compartió un video con un fuerte descargo.