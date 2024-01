escuchar

A pesar de que en la actualidad es muy común encontrar el amor a través del contacto en las redes sociales o en aplicaciones como Tinder, décadas atrás estas innovaciones tecnológicas no existían y la televisión era lo que más se consumía. En ese sentido, muchos iban a programas que reunían a personas con el fin de poder formar un futuro juntos. Así, Yo me quiero casar, ¿y usted? (Canal 9) marcó a toda una generación.

Estelita Muñoz estuvo invitada al ciclo que conduce Julian Weich y Carolina Papaleo y contó cómo fue pasó por uno de los icónicos programas de Roberto Galán (Foto: captura TV)

El emblemático ciclo debutó en 1971 bajo la conducción de Roberto Galán y fue el pionero en la materia. Consistía en dos paneles, donde tres hombres y tres mujeres se hacían preguntas y conversaban mutuamente para conocerse más. Al final, a través de tarjetas, cada cual elegía quién le había gustado más. En caso de haber coincidencia, el conductor decía su famosa frase: “¡Se ha formado una pareja!”.

Sin embargo, con el éxito también llegaron las dudas de muchos televidentes que se preguntaban si era verdad lo que la pantalla reflejaba o si se trataba de un acting. Ahora, a 53 años del programa que supo entretener a millones de argentinos, la duda pudo ser respondida.

Durante el fin de semana, Estelita Muñoz, la exesposa de Luis Ventura, estuvo invitada al ciclo Vivo para vos (elnueve), donde le rindieron un homenaje al recordado conductor, quien falleció el 9 de noviembre del año 2000 de cáncer de próstata. Como es de público conocimiento, la mujer fue una de las secretarias del presentador, por lo que le preguntaron si lo que se veía en pantalla “estaba armado”.

Las secretarias en los años 80 del programa, en este caso de "Si lo sabe, cante", también conducido por Roberto Galán. Desde la izquierda: Petty Castillo, Stella Maris Muñoz, Angeles Cudos, Dorita Delgado, Jorgelina Aranda y Gladys Mancini. (Foto: X/@@BsAs_recuerdo)

“Todo era verdad. La gente iba de verdad y se hicieron unas fiestas maravillosas donde el canal pagaba todo, ya sea el vestido de la novia y el traje del novio, las madrinas y padrinos. Se casaron varias parejas y las celebraciones se hacían en hoteles de primera categoría de acá, de Buenos Aires, maravilloso”, afirmó.

Y siguió: “Roberto Galán venía mucho a mi casa, porque su última pareja era una señora que vivía en Lanús, que fue productora de él muchos años. Entonces, como era de la zona, venía a comer asado a casa con Alicia y distintas personalidades. Por eso yo lo conozco tanto”.

Cabe recordar que Estelita supo participar de varios programas de espectáculos y tras su separación del periodista optó por mantener un perfil bajo. En su trayectoria, la expanelista debutó en televisión en 1983 como secretaria Si lo sabe Cante, otro éxito de Galán. “Empecé en el año 1983 con Roberto. Un día me llaman a mi casa, yo vivía cerca de Canal 11, me dicen si me podía acercar al canal que Roberto me estaba esperando. Cuando llegué estaban grabando. Saca una tarjeta Roberto y me dice, anda y hacete la ropa. En 15 días me hicieron todo y me aparecí en el canal y ahí trabajé con Roberto Galán”, concluyó.

Las fuertes declaraciones de Estelita sobre su separación de Luis Ventura

Estelita junto a Ventura y sus dos hijos parecían ser la pareja perfecta hasta que una infidelidad del conductor de Secretos Verdaderos (América TV) salió a la luz: un hijo extramatrimonial del periodista con la vedette Fabiana Liuzzi.

En noviembre de 2020, en aquel entonces panelista del programa El run run del espectáculo (Crónica TV) habló del dolor que le causó enterarse de aquella traición. “A Luis no lo he perdonado porque es muy doloroso lo que me pasó e impensado de una persona como él, que es un gran nombre, fue un gran marido y es un gran padre. Dolió y duele”, expresó.

Antonio, el hijo de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura (Foto: Instagram)

Y agregó: “Es el dolor de la traición de alguien a quien vos querías muchísimo y no lo hubieses pensado, el descuido que no debí haber cometido, el dolor por mis hijos, por la familia. Es muy fuerte. Por eso no puedo perdonar, aunque pasó mucho tiempo”.

“Lo pasamos muy mal realmente y mis hijos fueron mi contención. Llegó un momento en el que no quería vivir y me sacaron mis hijos y mis hermanas. Se me había derrumbado toda mi vida”, completó.

