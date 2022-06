La Voz Argentina: era su primera vez en el escenario, Montaner la destrozó por la afinación y terminó en llanto

El escenario de La Voz Argentina (Telefe) puede ser contraproducente para algunos participantes. Así como algunos artistas aprovechan su momento y se destacan para unirse a los equipos; hay algunos a los que les traicionan los nervios a la hora de hacer su interpretación. En todos estos detalles están Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Lali Espósito, los coaches encargados de dar vuelta los sillones para elegir a las mejores voces del país. Este miércoles, una participante, que hacía su primera presentación en un escenario, no logró conquistar el paladar artístico del jurado y terminó en llanto.

La participante en cuestión es Zoe Tremsal, de 21 años, quien aseguró que nunca se había presentado en un escenario salvo la comodidad de su hogar y su habitación. La joven, que comenzó entusiasmada a entonar Girl de The Beatles hizo una gran actuación, pero no logró emocionar al jurado en ningún fragmento de la canción.

Al finalizar, Mau y Ricky le sugirieron que cambiara de canción e hiciera una en español si es que algún día decidía volver a presentarse, ya que la elección fue uno de los puntos flojos que hizo que no se destacara. Hasta ahí todo transcurrió con normalidad e incluso Lali Espósito le pidió que cantara el extracto de alguna en canción en español en ese mismo momento para seguir conociendo su voz. Tremsal entonó Alfonsina y el mar a capella, pero tuvo algunos problemas con la afinación.

Al concluir, Zoe Tremsal pidió disculpas por los problemas de afinación y Ricardo Montaner tomó la palabra: “Es realmente grave, tienes que trabajar mucho en la afinación y concentrarte. Hay dos maneras de ser afinado. Los que lo son naturalmente, que no tienen que pensarlo, y los que deben estar concentrados todo el tiempo”, le manifestó el cantautor venezolano, y enfatizó en la devolución: “Tú tienes momentos en que afinas, pero muchos en que no. Si te concentras puedes lograrlo. Arrancar una canción a capella es un riesgo que aún no estás lista para tomar”, sentenció el intérprete de Me va a extrañar.

Mientras recibía la devolución del coach, la cantante se mostró angustiada aunque Ricardo Montaner le explicó que esto era una muy buena experiencia: “Creo que puedes salir de aquí fortalecida. Ir a trabajar y cuando un coach de voz te diga que estás lista y ahí te recibimos de nuevo con todo cariño”.

Zoe Tremsal explicó que era el primer escenario al que se subía y recibió el apoyo de todo el jurado. Sin embargo, cuando se fue a abrazar con su familia, estalló en llanto: “Es que estuvo un montón preparándolo.... no me salió como en mi cuarto”, dijo la joven entre lágrimas a sus padres, quienes le aseguraron a Marley que estaba muy nerviosa.

“A practicar, podés ir con coach vocales, corregir eso de la afinación y ya tenés la experiencia de haber estado acá, vas a pisar el escenario con otra fortaleza”, le dijo el conductor del programa para calmarla. “Te vi asustada al principio”, le dijo Marley y la joven de 21 años aseguró: “Sí, y sigo así”.