De Operación triunfo a La voz argentina: quién es el participante que chicaneó a Mau y Ricky

En el último capítulo de La Voz Argentina (Telefe) volvió a los escenarios televisivos Adrián Ocampo, un exparticipante de Operación Triunfo, quien fue parte del reality por el año 2006. En aquel entonces, el hombre de 44 años se destacó con los homenajes que le hizo a Ricardo Montaner y este martes volvió a dar que hablar en el certamen musical. El cantante, que trabaja en la costa hace 16 temporadas, tuvo la inmediata aceptación del jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky. Sin embargo, a la hora de elegir un coach, Ocampo intercambió algunas chicanas con los hijos de Montaner que desató risas en el público.

Sergio, hermano de Adrián, definió a su familiar como una persona que “impacta mucho, no es solamente un tipo que canta: llega de otra manera”. Eso fue lo que sucedió cuando comenzó a entonar las primeras líneas de I was born to love you de Queen: Soledad dio vuelta la silla al instante, seguido de Ricardo Montaner. Con el correr de la canción Ocampo logró cautivar los oídos de Lali, Mau y Ricky. Tras su excelente presentación, Ricardo Montaner le preguntó qué canción no se sabía y su respuesta sorprendió a todos: “La Boca de Mau y Ricky”, dijo para la risa del jurado. “No me la sé ni un poco”, agregó Adrián Ocampo y Ricky inmediatamente salió al cruce: “Tu y más nadie porque es muy conocida”.

Adrián Ocampo se chicanea con Mau y Ricky tras su presentación en La voz argentina

Tras la risa del público, el participante explicó que a su hijo sí le encanta esa canción, sin embargo, Ricky redobló la apuesta y le devolvió la chicana: “Cantate una de tu generación”, haciendo referencia a la edad del artista que vive de la música.

Tras el pedido, Ocampo, con una impresionante facilidad, entonó el estribillo de La canción que necesito de Ricardo Montaner. Los cinco coaches ofrecieron su equipo para sumar a esta gran baluarte en el canto, no obstante, el participante, que manifestó haber elegido su preferido antes de la competencia, se acercó al equipo de Ricardo Montaner, quien le dedicó unas sentidas palabras: “Llegas a tu etapa de madurez y esto es un impulso muy fuerte para tu vida como artista. Tú estás en el momento en el que uno quiere empezar a cobrar todo lo que has sembrado durante tantos años como artista. Él está viniendo a La voz a cobrar esa factura y nosotros de alguna manera se la estamos pagando”, concluyó el cantante.

Marley reconoció al participante que estuvo en Operación Triunfo

Cabe mencionar que este es el segundo paso de Adrián Ocampo por un reality musical, el artista tuvo un exitoso paso por Operación Triunfo 3 en el 2005-2006 en el que ya se destacaba interpretando canciones de Ricardo Montaner En la previa a su presentación de este martes, Marley manifestó que le sonaba su rostro de algún lado: “¡Yo lo conozco! Estuvo en Operación Triunfo, claro. De ahí lo conozco”, comentó el conductor que también animó aquella competencia.

Adrián Ocampo, durante su paso en Operación Triunfo hace 17 años

Adrián Ocampo, quien se define como “mitad del Mar del Tuyú y mitad de Flores”, hizo una extensa carrera recorriendo los bares y restaurantes de las ciudades balnearias como Las Toninas y Costa del Este durante 16 temporadas. Esa experiencia lograda durante tantos años se notó en la última presentación en La Voz Argentina ya que tuvo el inmediato interés de los cinco coaches.