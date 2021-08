La Voz Argentina: Soledad Pastorutti piropeó a un participante y Lali Espósito salió a cruzarla

El lunes tuvo lugar la última gala de la etapa de batallas en La Voz Argentina (Telefe) y una dupla del equipo de Mau y Ricky causó furor en los cuatro jurados. Soledad Pastorutti quedó deslumbrada ante el talento de uno de los participantes y decidió expresar su admiración sin filtro: durante la devolución deslizó un audaz piropo sobre el look del concursante.

Todo ocurrió durante la performance de Octavio Ramírez y Nicolás Olmedo, quienes cantaron a dúo “Somebody To Love”. Ambos lograron cautivar a los jurados y los felicitaron por su desempeño vocal al interpretar un clásico de Queen con tanta soltura y profesionalismo.

Lali Espósito fue la primera en celebrar la actuación y se dejó llevar por la emoción al tirarles uno de sus zapatos. “Como no tenía nada para tirarles les lancé mi zapato que tiene un corazón en el taco”, explicó con su característico humor. Luego llegó el turno de La Sole, que no se quedó atrás con los elogios.

El audaz piropo de Soledad Pastorutti a un participante de La Voz Argentina - Fuente: Telefe

“Lo disfruté tanto que se los agradezco. En el caso de Nico tenés una voz increíble, sos muy prolijo; pero debo confesar que Octavio me genera una atracción fatal, lo confieso públicamente”, reveló Pastorutti. Y agregó: “Todo el tiempo me pasó eso, por su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar, no sé qué pero hay algo ahí”.

Su fuerte declaración dejó impactados a los hijos de Ricardo Montaner, quienes acotaron: “Bueno, digamos que ya ganaste Octavio, ya te puedes ir a tu casa feliz con es hermoso piropo”. Marley también tomó la palabra asombrado, y acotó: “Cuidado con el marido”. Recordemos que la artista está en pareja hace más de dos décadas con Jeremías Carlos Audoglio, tiene dos hijas y llevan 13 años casados.

“Sí, es un piropo por su actitud”, aclaró Pastorutti. En ese instante Lali la interrumpió y redobló la apuesta: “Tiene marido la Sole, pero yo no eh”, y generó una sonrisa en el participante. Fiel a su estilo, la jurado agregó: “Bueno, yo tiro la caña siempre”. La folclorista cerró el sorpresivo momento con una pícara justificación: “Claro Lali, si total no está prohibido mirar”.

LA NACION