Lali Espósito desmintió los rumores de romance con Miguel Ángel Silvestre

Recién llegada al país, Lali Espósito habló del excelente momento laboral que está atravesando. Al estreno de Sky Rojo, la nueva serie de Netflix, se suma un nuevo proyecto que la tendrá como actriz y productora ejecutiva y además será jurado en La Voz Argentina. Tras asegurar que está sola, la cantante desmintió rumores de romance con Miguel Ángel Silvestre aunque reconoció su breve affaire con David Victori, el director de la serie española.

“Estoy trabajando desde hace rato en El fin del amor, el libro de Tamara Tenembaum que lo vamos a llevar a una serie. Es una serie feminista, preciosa. Es un proyecto para fin de año que me aborda como actriz y productora ejecutiva”, comentó Espósito en Los ángeles de la mañana sobre este nuevo proyecto para Amazon Prime Video.

En el plano musical, si bien aseguró que extraña mucho los shows en vivo, la cantante aseguró que está trabajando en algunas canciones nuevas e hizo referencia al tema que grabó junto a Fito Páez. “Lo de Fito es fantasía. Me cuesta mucho verbalizar la locura que me parece haber compartido con él música. Estar en su disco -que ganó el Grammy a mejor disco de rock- me parece inverosímil. Siempre tuvo palabras increíbles. Lo que me queda es este mensaje tan concreto de “se vos”. Siempre hay una tendencia de querer parecerse a otra cosa y él hace mucho hincapié en ser uno, son consejos muy sabios”, indicó emocionada por la gran oportunidad.

Fito Páez y Lali Espósito en el video de "Gente en la calle" Instagram

Si bien su participación en La Voz Argentina como jurado aún no se confirmó públicamente, su cara cuando el conductor le preguntó si iba a ser parte del certamen de canto la delató en vivo. “Ya mi cara me vendió. Estamos en la previa, se está armando todo. Parte de mi vuelta a la Argentina es por este proyecto”, confirmó quién ya tuvo una experiencia similar en un reality de talentos de Fox.

Casi sobre el final de la entrevista llegó el momento más esperado por todos sus fans. “¿Estás de novia?”, lanzó Ángel De Brito sin muchos preámbulos. “No, estoy sola, sola”, respondió la rubia rápidamente mientras las angelitas no le creían ni una sola palabra. “Evolucionemos, chicas. Dejemos de ver a alguien con alguien y decir: ‘está de novia, mañana tienen tres hijos’”, lanzó a modo de queja.

Lali Espósito junto al director de Sky Rojo

Vinculada con algunos hombres del equipo de Sky Rojo, la artista reconoció que hubo algo con David Victori, director de la serie. “David es mega amigo, amor mío, lo adoro con todo mi ser. Así como me hice otros amigos maravillosos en España. Cuando una está sola, está disfrutando”, confesó mientras pasaban imágenes de ellos muy acaramelados por las calles de Madrid.

Lali Espósito, en Madrid durante la grabación de Sky rojo Crush News

Sin embargo, aseguró que con Miguel Ángel Silvestre no ocurrió lo mismo. “No me comí a Silvestre. Ese hombre es un pibe que llega al camarín a las siete de la mañana y te dice: ‘ostia, que bella eres tía, esa piel que tienes, como me gusta tu personalidad’. Ahí adelante del equipo. Es un tipo que todo el tiempo halaga, observa y te dice todo en la cara. Quizá como hizo unos comentarios públicos desde el cariño de compañero (cosas profundas que me emocionaron mucho) la gente se hace la película de que estamos juntos, pero la verdad que no, somos súper compañeros. Yo sé que estoy desilusionando a mucha gente pero es así”, concluyó Lali tajante.

LA NACION