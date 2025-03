La reacción de Pedro Rosemblat luego del pedido de disculpas de Eial Moldasky por sus dichos sobre Lali

Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito y creador del canal de streaming Gelatina, rompió el silencio sobre la polémica que se generó en torno a los dichos de Eial Moldavsky al aire de Sería increíble (Olga), donde reveló intimidades de una supuesta cita que tuvo con la reconocida actriz y cantante, aunque sin mencionar su nombre.

Abordado por el cronista de LAM (América), Rodrigo Bar, en un principio Rosemblat fue reticente a la hora de dar declaraciones, pero luego, hacia el final del reportaje, minimizó con elegancia el pedido de disculpas de Moldavsky y le declaró su amor incondicional a Lali, a quien entrevistará hoy, por primera vez, en su programa Industria nacional.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están juntos hace más de un año. Su primera salida pública fue en marzo de 2024 Agencias

“No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual declaración de ministro, es difícil que me saques algo, por lo menos hoy”, dijo Pepe, como lo llaman sus íntimos, cuando el cronista le consultó por qué había dejado de seguir en Instagram al hijo de Roberto Moldavsky.

“Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y no se le pega al que está en el piso . Ya hablaré cuando corresponda”, agregó y se mostró dubitativo cuando le preguntaron si pensaba que el creador del miniciclo Filosofía en un minuto “seguía en el piso”.

“No, un vínculo de charlar no. Fui a Olga a algunas cosas que me invitaron, como también fui a Luzu Tv y a Blender”, remarcó a la hora de aclarar cuál era su relación con Moldavsky antes del escándalo. Fue entonces que el cronista trajo nuevamente a la conversación el motivo por el que dejó de seguirlo en redes, a lo que Rosemblat expresó: “Hay algunas cosas que uno ve y dice ‘prefiero no verlas’, porque...”.

En ese instante, Pedro cambió de parecer y, pese a que en un principio había dicho que no quería explayarse sobre el tema, apuntó: “Mirá, te lo voy a plantear genéricamente, no hablando de este caso. Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da desde el prejuicio es que lo que querés enmendar no es el error, sino la puteada en Twitter”. En ese sentido, remató: “Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela” .

Lali Espósito y Eial Moldavsky en una fiesta tiempo atrás

A continuación, le preguntaron si había visto las comparaciones que se hicieron en redes sobre él y Moldavsky, y cómo él nunca expuso públicamente a su novia, a diferencia del conductor de Olga. “Pero yo a Lali la amo” , fue su contundente respuesta. “No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, de las visualizaciones, los me gusta y el aire”.

En esa misma línea, sostuvo que no cree que hablen del tema en la entrevista que él le hará hoy al aire en Gelatina. “Además, a Lali le tira tierra el Presidente de la Nación, tampoco es que uno puede hacer eco de cualquier cosa que pasa”, cerró Rosemblat con elegancia, no sin antes reconocer que va a ser “una entrevista dificilísima”. “Espero estar a la altura. Es la primera vez, hay mil temas para tocar, espero poder abordarlos todos y no ponerme muy nervioso”.

Eial Moldavsky rompió el silencio sobre Lali Espósito y enfrentó la pregunta más difícil

La semana pasada, Eial Moldavsky quedó en el centro de la polémica tras contar detalles sobre su supuesto vínculo con Lali Espósito al aire de Sería Increíble (Olga). Si bien el influencer ya pidió disculpas en sus redes sociales y es su programa, este lunes habló de nuevo del tema. Esta vez, eligió Intrusos (América TV) para contar cómo está llevando las consecuencias que tuvieron sus declaraciones sobre la famosa cantante argentina, que, según contó después, eran “completamente falsos”.

“Fueron días muy malos, de mucha tristeza, de mucho arrepentimiento y de mucha angustia”, arrancó Moldavsky. A continuación, aclaró que estuvo evadiendo a la prensa porque no tenía nada que decir. “Me parece que ya había dicho lo que tenía que decir y que era solo repetirme”, aseguró.

Más adelante, sumó: “Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estoy muy triste, estoy muy golpeado. Estoy muy triste de verme así, pero la verdad es que no se puede volver el tiempo atrás. Por más de que lo intenté todos estos días, no hay nada que hacer”.

Eial Moldavski hablo con Intrusos tras el escandalo con Lali Esposito

Respecto de las críticas que recibió en las redes sociales y en los medios de comunicación en los últimos días, Eial expresó: “Es un video que está muy mal y es un video que me golpea mucho en un lugar en el que yo siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Quizás si yo lo viera en otra persona también tendría críticas, así que no tengo mucho para opinar. Más allá de que después, caso por caso, hay gente que me golpea más y hay gente que me genera más desprecio, entonces no me interesa lo que opinen”.

Por otro lado, contó qué le pareció que Lali lo bloqueara de las redes sociales: “Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta. Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida; me siento muy mal”

Hacia el final de la entrevista, el cronista de Intrusos intentó que Eial contara si se había disculpado personalmente con la cantante, pero él se negó a dar detalles. “No importa. Hay ámbitos públicos y hay ámbitos privados y acá hablamos de lo público”, sentenció. “Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón todos los días y me voy a arrepentir todos los días de lo que dije. Espero que, en algún momento, la vida, el tiempo y las cosas sigan adelante porque bueno, de eso se trata equivocarse. De mandarse una cag...da y lidiar con eso el resto de tu vida y ver si tu vida es más que eso que hiciste”, concluyó.

