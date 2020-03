La cantante se animó a imitar un discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 11:11

Mientras acata el aislamiento total para prevenir el contagio de coronavirus , Lali Espósito entretiene a sus seguidores con divertidos videos. Desde que comenzó la cuarentena , la cantante se encuentra más activa que nunca en sus redes sociales y publicó varios videos en los que se la ve bailando, cantando y haciendo imitaciones. Pero en las últimas horas, Espósito sorprendió a sus seguidores con una imitación muy particular: con audios de discursos oficiales, la artista imitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

"Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia", comienza el video que que la intérprete de Laligera utilizó para jugar en TikTok. "¿Donde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano", dice la expresidenta en el audio.

El audio es de un discurso que dio el 9 de septiembre de 2015 en José C. Paz, bajo una copiosa lluvia, en el medio de la campaña presidencial. Junto al gobernador y candidato, Daniel Scioli, se dirigió tanto al postulante a sucederla por el FPV como al ex primer mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, también presente en el acto. Y dijo irónica contra los que la criticaban: "Tal vez alguno por ahí siga sosteniendo que los traemos a la movilización con un choripán. Hoy no podemos hacer choripán, porque hay lluvia, se te apaga la parrilla hermano. Están acá porque creen, porque volvieron a creer".

Lali Espósito imitó en TikTok a Cristina Fernández de Kirchner 00:11

Video

Hace algunos días, la cantante fue invitada a la primera emisión del nuevo programa de Alejandro Fantino , Fantino a la tarde . Desde su casa, y a través de una transmisión online, la artista habló sobre el covid-19 y sobre cómo cree que impactará en la sociedad esta situación que se vive a nivel mundial. "La gente piensa que como una es joven tiene en claro lo de la teconología, pero no sabés lo que me costó montar esto para hablar con ustedes", comenzó bromeando antes de ponerse seria.

La cantante llamó a sus colegas a reflexionar sobre la información que se comparte, y ser cautelosos a la hora de dar mensajes. "Es un momento en donde hay que ser cautos con lo que uno dice. El artista tiende, por nuestro ego natural, a querer hacer cosas. Solemos usar nuestras caras para dar mensajes, pero en este caso uno se pregunta hasta dónde decir y hasta dónde no. Creo que con esto hay que ser muy responsables, porque no sabemos muy bien qué pasa, estamos aprendiendo a vivir con la situación y es una incertidumbre lo que vamos a tener que afrontar, que seguro sea un cambio de vida para todos", reflexionó.