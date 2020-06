La cantante se mostró en ropa interior y el pelo suelto y enloqueció a sus seguidores

Hace pocos días, Lali Espósito se trasladó desde Buenos Aires hasta España , donde actualmente graba una tira que se emitirá por Netflix . Desde el país europeo, la artista sigue de cerca cómo evolucionar la pandemia por coronavirus en Argentina, e incluso opina sobre temas de coyuntura. Ahora, la artista sorprendió a sus más de 7 millones de seguidores con una foto ligera de ropa y el pelo en estado natural.

" Hakuna matata ", escribió la cantante debajo de la selfie que publicó desde el baño de su actual departamento en Madrid. En la imagen, se la ve con un look muy descontracturado, en remera, ropa interior y con el pelo suelto. Su comentario refiere a la popular consigna que aparece en la película El Rey León , cuyos personajes aparecen en la musculosa que Espósito viste en la foto.

Recientemente, la cantante hizo un sentido descargo sobre la maternidad y aprovechó para expresar su enojo por el polémico dictamen del fiscal Fernando Rivarola : "Me aterra la idea de traer al mundo una hija mujer donde hay fiscales que le llaman ' desahogo sexual ' a una violación en manada, la verdad me da pánico".

La intérprete contó en primera persona sus profundos temores sobre "ser mamá" en varios videos de Instagram Stories : "En casi todas las entrevistas me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño o si lo estoy planeando. Me dicen amorosamente si me imagino una 'mini Lali', una mujer". Y continuó: "Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad".

Luego se sinceró y sentenció: "Pero lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivalora le llaman 'desahogo sexual' a una violación en manada. Me da pánico que mi hija desaparezca y que, si aparece, sea en una bolsa de consorcio; me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha".