Lali Espósito reveló qué lleva en su cartera y sorprendió a todos: “Pieza fundamental en la salud sexual”

escuchar

Lali Espósito es una de las indiscutidas artistas del momento, pero no solo en la Argentina, sino también en el mundo y particularmente en España, donde acaba de estrenar la tercera y última temporada de Sky Rojo (Netflix). Sus fanáticos la siguen a todas partes, a la espera de conocer un poco más de los secretos de su día a día.

Para sorpresa de los fans, la actriz develó uno sus secretos mejor guardados y que más dice sobre ella: Qué lleva en la cartera. En una entrevista con Vogue España, compartió lo que no puede faltarle y explicó el por qué de cada cosa. Pero, hubo un objeto que fue su predilecto y el primero que mostró. ¿De qué se trataba? De un juguete sexual.

Lali Espósito, una de las estrellas del momento Instagram @lalioficial

La intérprete de “Diva” es fanática de la ropa y accesorios y lo demuestra a diario. Durante sus participaciones como coach en La Voz Argentina (Telefe) se llevó todas las miradas con sus looks, al igual que durante sus conciertos del “Disciplina Tour”. En una nueva entrevista reveló otro de sus secretos de moda, y compartió con los fans lo que lleva en su amplio bolso.

Lo primero que sacó, fue algo que describió como “pieza fundamental en la salud sexual de cualquier mujer y sobre todo cuando viajas muchísimo”. Un satisfyer. “Como dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, este es el mejor amigo de la mujer”, sostuvo.

Lali mostró el juguete sexual que lleva en su cartera (Video: Vogue España)

En este sentido, a través del video que compartió la revista de moda, Lali comentó sobre el juguete sexual que lleva en la cartera a todos lados: “Charlas enteras, de horas, con mis amigas con respecto a lo que sentimos por él. Es una historia de amor que una tiene con su intimidad”.

A su vez, la cantante continuó mostrando qué otras cosas no pueden faltar en su bolso: una libreta, su golosina favorita y sus lentes de sol. Además, lleva un labial hidratante, chicles y un pañuelo de seda para cuidar la garganta. Por último, sacó su teléfono celular, su perfume favorito, una chain (cadena) que suele usar para complementar sus outfits y un neceser con maquillajes básicos para estar siempre lista.

Lali Espósito reveló el particular motivo por el que la “echan” de los velatorios: “Si puedo, los evito”

En una reciente entrevista que dio en Martínez y hermanos (Movistar Plus+), Espósito contó una anécdota que hizo descostillar de risa a todos los invitados. Fue en el funeral del padre de una amiga de su mamá. “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”, dijo. Estaba acompañada por algunos amigos e hicieron algunos chistes que no cayeron del todo bien a una de las hijas del difunto.

Lali recordó el día que la echaron de un funeral

“No puedo ir a los funerales, de hecho, si pudo evitar ir, no voy, porque me rio y me echan”, explicó. No obstante, y para sorpresa de todos, no lo dijo de forma metafórica, sino muy literal. “Nos echaron eh. La hermana volvió y dijo ‘chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”, comentó y reveló que después se fueron a tomar una cerveza “para levantar”.

