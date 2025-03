Las dos grandes ausencias en el In Memoriam de los Oscar que generaron indignación

La muerte de Michelle Trachtenberg causó, recientemente, conmocionó a Hollywood. Cientos de mensajes de colegas y fanáticos inundaron las redes sociales al enterarse de la triste noticia de la actriz reconocida por sus interpretaciones en películas como Harriet, la espía, Sueños sobre hielo y 17 otra vez. Sin embargo, este domingo su pérdida pasó desapercibida al momento del In Memoriam de los Premios Oscar 2025. Junto a ella, también sucedió lo mismo con la de Alain Delon, el reconocido actor francés que fue una de las estrellas más grandes del cine europeo del siglo XX.

Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl (Foto: Instagram/@michelletrachtenberg)

Como cada año, el evento que galardona a lo más destacado de la industria cinematográfica preparó un emotivo video para recordar a cada uno de sus miembros que fallecieron este año. Cuando la gran mayoría se percató que Michelle y Alain no estaban, las redes sociales se inundaron de mensajes que repudiaron a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

“¡Me parece una falta de respeto que en el #InMemoriam de los #Oscars2025 no hayan puesto a Michelle Trachtenberg!“, escribió una usuaria a través de su cuenta de X. Al leerla, otro lo justificó al decir que la joven de 39 años había fallecido hacía pocos días; sin embargo, muchos se dieron cuenta de que Gene Hackman estaba mencionado, aunque su muerte se conoció luego de la de la ex Gossip Girl.

Michelle Trachtenberg, una de las olvidadas en el in memoriam (Foto: Captura X/@marceladunn)

Minutos después, la indignación se multiplicó cuando seguidores de Alain Delon comentaron su enojo ante la ausencia de su ídolo. “¿Qué pasó con mi querido Alain Delon? Lo olvidaron? Lo vi dos veces porque pensé que quizá se me había pasado!!!“; ”Qué vergüenza, ¿cómo lo van a olvidar?" y “Yo también me quedé helada de que no estuviera”, sentenciaron.

Alain Delon, uno de los olvidados en el in memoriam (Foto: Captura X/@sangarciacorre)

Hasta el momento, desde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no emitieron ningún comunicado para explicar o disculparse por dichas ausencias.