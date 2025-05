Las fotos de la China Suárez que se viralizaron y generaron polémica por sus retoques estéticos

Desde que María Eugenia ‘la China’ Suárez blanqueó su romance con Mauro Icardi, generó tanto halagos, como críticas entre sus seguidores. Es que cada momento que vive con su novio decide compartirlo en sus redes sociales y mostrar lo enamorada que está de él. Sin embargo, los usuarios están atentos a cada detalle y no le dejan pasar una. Recientemente, en X compartieron una foto de la actriz en la que se puede ver su antes y después, y se generó polémica sobre los supuestos retoques estéticos que se hizo.

La foto que desató una ola de críticas contra Eugenia Suárez (Foto: X @mariptik)

Es que la ex Casi Ángeles aseguró que no se hizo ni cirugías ni retoques en su rostro. “Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca, pero porque soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”, expresó hace un tiempo, durante un vivo en su cuenta de TikTok. Y siguió: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”.

Pero, debido al volumen de sus labios, algunos quisieron saber si se había puesto ácido hialurónico, a lo que respondió: “No, no me puse nada. Tengo la misma boca desde chiquita”. Además, dejó en claro que el efecto de labios carnosos también es producto del maquillaje que usa y los colores que elige para realzarlos.

La China Suárez habló de los retoques estéticos que se hizo

No obstante, los internautas recordaron estas declaraciones y la criticaron, ya que sostienen que la China se habría aplicado bótox en el entrecejo y, también, ácido hialurónico en los labios, dos prácticas muy comunes en la actualidad. En las dos fotos que compartió la usuaria @mariptik, se pueden observar los pliegues o las líneas naturales que tenía y hoy ya perdió. “Cómo se atreve a negar el bótox y el hialurónico de los labios no puede serrr“, comentaron en la publicación; a su vez, otra persona la trató de mentirosa: “Ella dice que no se inyectó, pero cuando tenía 20 se le fruncía más la frente que a los 30... mitómana who???”

Pero eso no fue todo, porque los comentarios negativos continuaron en X. “La misma cara por decir de alguna forma sjfjdjsj no tiene expresiones ya!!“; ”Nada personal con ella, pero las que se inyectan bótox en la frente no lamentan perder completamente la capacidad de EXPRESARSE con la cara??? Me deprime un montón pensar en y tener la cara tan desabrida" y “Están perdiendo las expresiones faciales a los 30, dejen de tocarse la carita”, fueron algunos de los que se destacaron.

La ex Casi Ángeles recibió críticas de todo tipo a raíz de la polémica sobre si se inyectó o no ácido hialurónico y bótox

A pesar del hate que recibe a diario, la actriz intenta no responder a los ataques en las redes sociales; y esta vez no fue la excepción. Mientras tanto, se encuentra de viaje por Turquía con su pareja y sus tres hijos; en las últimas horas, dio cuenta de ello al compartir una foto con el jugador del Galatasaray en la cama.

La foto que compartió la China Suárez con Mauro Icardi mientras Wanda Nara viajaba a Milán para la audiencia de divorcio (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Ahora, hay expectativa por saber cuáles son sus próximos pasos de la China Suárez: si acompañará a Mauro a Milán para estar en la audiencia de divorcio con Wanda Nara o si volverá a Argentina con Rufina, Magnolia y Amancio, quienes deber retomar sus actividades escolares.