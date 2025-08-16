Las historias de amor de Christopher Briney y Gavin Casalegno, los dos galanes de El verano en que me enamoré

A poco más de un mes del estreno de la tercera temporada de El verano en que me enamoré (Prime Video), la serie de drama romántico estadounidense da mucho de qué hablar, sobre todo cada miércoles, día que se estrena un nuevo episodio en la plataforma de streaming. Además de la trama que conquista a los fanáticos desde 2022, año en el que la ficción basada en la trilogía de libros de la autora Jenny Han -la misma escritora de A todos los chicos de los que me enamoré- salió a la luz, muchos quieren saber cómo están los corazones de los dos protagonistas masculinos, quienes generaron opiniones divididas y bandos opuestos en las redes sociales.

El verano en que me enamoré estrenó su primera temporada en 2022 (Foto: Prime Video)

Christopher Briney es quien interpreta a Conrad Fisher en la ficción de Amazon Prime Video. El actor tiene 27 años y está en pareja hace cinco años con Isabel Machado, una actriz y cantante de la misma edad. Ambos se conocieron en la universidad Pace de Nueva York, donde estudiaron juntos. Aunque al principio eran amigos -hasta vivieron juntos-, luego su relación tornó otro rumbo.

Christopher Briney junto a Isabel Machado (Foto: Instagram/@justjaredjr)

Machado además realizó la Licenciatura en Bellas Artes en Actuación para Cine, Televisión y Publicidad; y, aunque tiene varios trabajos en pantalla, su verdadera pasión es la música y la danza. A lo largo de su carrera, se desempeñó como primera soprano y toca el piano. También tiene formación en ballet, jazz y danza moderna.

En junio de 2021, la pareja confirmó su relación y, desde entonces, Christopher e Isabel se muestran muy enamorados. Incluso asistieron juntos a distintos eventos de alfombra roja.

Pese a que el estadounidense no suele compartir los detalles de su vida privada en las redes sociales, sí hizo público el mensaje que le dedicó a su enamorada en febrero de 2025 por sus 27 años. “Mi querida Isabel cumple 27 años hoy. Gracias por caminar siempre a mi lado, me haces el chico más afortunado del mundo”, escribió el joven desde su perfil de Instagram, donde acumula 3.8 millones de seguidores, con un posteo en el que compartió un carrete de imágenes solo de ella.

El romántico posteo de Christopher Briney por los 27 años de su enamorada (Foto: Instagram/@chrisbriney_)

Además, en diálogo con People, Christopher se refirió a los consejos que le da su pareja: “Lo más importante que Isabel me dijo es que simplemente uses algo que te parezca genial. No algo que creas que alguien más piensa que es genial. Es difícil hacerlo, es más fácil decirlo que hacerlo”.

Casi igual que su compañero de elenco, Gavin Casalegno no confirmó su relación con su esposa, Cheyanne King, hasta que se casó. El actor de 25 años, quien interpreta a Jeremiah Fisher, el hermano menor de los Fisher, hizo público su vínculo con una imagen sobre el día que dio el sí el 12 de noviembre de 2024. Desde su perfil, en el que acumula 6.4 millones de seguidores, compartió una serie de fotografías de lo que fue la ceremonia y escribió: “Cautivado por siempre”.

Gavin Casalegno y Cheyanne se casaron el año pasado (Foto: Instagram/@gavincasalegno)

En una entrevista de junio de 2023 con Cosmopolitan, Casalegno compartió que “preferiría salir con alguien que no esté en el espacio de las redes sociales en absoluto”. Y añadió: “Creo que eso daría lugar a muchos menos problemas, para ser sincero”.

El actor y su pareja están casados desde el año pasado (Foto: Instagram/@cheyannecasalegno)

Cheyanne, de 23 años, asistió a la Universidad de Baylor y se graduó en mayo de 2023 con una licenciatura en Enfermería. “¡Qué honor fue este camino con el Señor y ser la primera de mi familia en graduarme de la universidad!”, celebró con una publicación, en la que manifestó su devoción por la fe.