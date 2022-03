Las pistas que reavivan los rumores de reconciliación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul

El viernes 11 de marzo, Atlético de Madrid enfrentó a Cádiz por La Liga de España y Rodrigo de Paul, autor de uno de los goles más fundamentales del partido, tuvo una visita más que especial. En medio de los fuertes rumores que vinculan al mediocampista con Tini Stoessel, su expareja Camila Homs estuvo presente en el palco VIP del Estadio Wanda Metropolitano y grabó un sugestivo mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la influencer subió dos historias que expusieron a las claras una posible reconciliación entre ambos. La pista más elocuente fue la aparición en una foto con su hijo Bautista, y en primer plano su mano con lo que podría ser su alianza matrimonial, la cual se la habría sacado una vez que se confirmó la ruptura de la relación; otra de las versiones que se manejó a partir de tales imágenes, además de un posible acercamiento, es que De Paul quería compartir un momento con sus hijos, a quienes no veía frecuentemente, ya que Homs armó las valijas y volvió para la Argentina en el último tiempo.

La imagen publicada por Camila Homs en sus historias de Instagram Foto: captura de pantalla

El fin del vínculo entre Camila y el jugador se dio en febrero de este año. Luego de confirmada la separación entre ambos, circularon los rumores de una supuesta relación entre Tini Stoessel y el integrante de la selección argentina. Según el periodista Lío Pecoraro, la cantante había viajado dos veces a España para ver exclusivamente al albiceleste.

Francesca, la hija de Camila Homs y Rodrigo De Paul, este viernes en el estadio del Atlético de Madrid Instagram @camihoms

Además de las dos historias que subió la modelo a sus redes, un posteo de su figura vestida de negro y la frase en inglés “Everything happens for a reason” (Todo sucede por alguna razón), reforzó la teoría de la reconciliación entre las partes. A eso, se le sumó el comentario de Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez -compañero de De Paul en el Atlético-, quien le envió dos corazones.

El sugestivo posteo de Camila Homs en su Instagram Foto: captura de pantalla

A la espera del duelo que tendrá su equipo, contra el Manchester United, por la ida de los octavos de final de la Champions League, Rodrigo no se pronunció al respecto y mantiene su cabeza centrada en los objetivos de su equipo para esta temporada.

La historia de amor entre Camila Homs y Rodrigo De Paul

Homs y De Paul comenzaron su historia de amor en plena adolescencia. Por ese entonces, el jugador integraba las divisiones inferiores de Racing, donde debutó en Primera División y vistió la camiseta del club de Avellaneda en dos etapas. Debido a sus compromisos laborales, su mujer lo acompañó en todo su recorrido como profesional del deporte.

Desde sus inicios, hasta ser el jugador que integró el plantel de la selección campeón de la Copa América en 2021, De Paul se potenció en el fútbol europeo y Homs, a la par, comenzó a desarrollar su faceta de influencer, con un marcado perfil bajo. En su cuenta de Instagram es seguida por Wanda Nara, mujer de Mauro Icardi, y Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Tras estar un largo tiempo juntos, la modelo quedó embarazada dos veces de Francesca y Bautista, sus dos hijos.