Las vacaciones románticas de Cachete Sierra y Fio Giménez tras su reconciliación

A casi dos meses de haber anunciado su reconciliación -tras dos años de elegir caminos separados-, Cachete Sierra y Fio Giménez se muestran en su mejor momento. Además de compartir momentos de su reencuentro como pareja, el actor y la bailarina decidieron celebrar esta nueva oportunidad con un viaje a las paradisíacas playas de Miami.

Cachete Sierra y Fio Giménez muestran cómo viven esta segunda oportunidad (Foto: Instagram/@cachetesierra)

En traje de baño, bajo el sol, la arena, y en las cálidas aguas, claras y turquesas, fundidos en besos y abrazos, el ex Chiquititas y la acróbata revolucionaron a los usuarios de redes sociales con decenas de fotografías en las que se los vio tan enamorados como la primera vez.

“Estoy feliz de contar que yo si me la jugué por amor, un amor que me mueve, que me completa de pies a cabeza. Que me hace todos los días intentar ser mi mejor versión. Un amor que me cuida, que me mima, que me enseña a escuchar y no solo a querer ser escuchada”, escribió este lunes Fiorella desde su cuenta de Instagram, en la que acumula 350.000 seguidores, en la descripción del posteo en el que compartió un tierno carrete de imágenes junto a su novio.

Fio Giménez y una romántica dedicatoria para su novio (Foto: Instagram/@fiogimenez1)

Y continuó: “Un amor donde si hay un problema es de los dos y que se resuelve juntos. Seguimos aprendiendo a hacerlo. Te amo de una manera que no puedo poner bien en palabras desde el día que te conocí (por allá hace casi 5 años…) Que la vida nos siga uniendo siempre pi".

Por su parte, Cachete recurrió en las últimas horas a su perfil, en el que tiene 1.2 millones de seguidores, y también hizo público su amor a la joven con una serie de fotografías románticas. “Qué linda que es la vida con vos @fiogimenez1. Te amo pipo”, le escribió.

Cachete Sierra le dedicó un posteo a Fio Giménez (Foto: Captura Instagram/@cachetesierra)

“Me fascina esta reconciliación.... Les deseo todo lo mejor”; “Nunca logré entender por qué se habían separado. Se nota cuando el amor es genuino. Que bueno que volvieron!!!! Laaaarga vida a ese amor!!!!” y “Yo sabía que no habían cortado para nunca volver , siempre me encantó su relación transmiten un no sé qué, espero que duren lo que tenga que durar, pero disfruten a full”, fueron algunos de los mensajes que recibieron tras dar a conocer la buena nueva.

Algunos de los mensajes que la pareja recibió (Foto: Captura Instagram/@carolinaoporto)

Sierra y Fiorella se conocieron en 2021 cuando participaron juntos de La Academia. El actor y la bailarina vivieron una historia de amor de un año y medio, y en 2023 decidieron terminar la relación. Según informó en aquel momento el artista en diálogo con Implacables (elnueve), la separación fue en buenos términos y de común acuerdo.

Sierra y Fiorella se conocieron en 2021 cuando participaron juntos de La Academia (Foto: Captura TV)

“Decidimos decir ‘hasta acá’, por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos, de la manera más complicada, que es queriendo al otro”, sostuvo.

Fiorella Giménez y el momento en el que reveló detalles de su separación

Por su parte, la bailarina se refirió a la ruptura en diálogo con Marcelo Tinelli y dijo: “A Agus lo amo con todo mi corazón. Nos separamos muy bien, de verdad. Él me enseñó muchas cosas y en el momento en el que tomamos la decisión fue porque ya no nos estábamos haciendo bien, ya no fluía. Pero si me lo cruzo ahora, nos abrazamos”.

Desde entonces, tuvieron varias idas y vueltas, pero nunca habían confirmado una reconciliación hasta el momento.