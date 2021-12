Laura Esquivel fue operada de apendicitis y grabó un mensaje para sus seguidores

En las últimas horas, Laura Esquivel compartió una serie de publicaciones en redes sociales que generaron preocupación entre sus seguidores. La actriz contó a través de sus historias de Instagram que fue operada de apendicitis y mostró algunas imágenes del postoperatorio. Ya en su casa de alta, agradeció las muestras de cariño que recibió de sus fans y dio detalles de la intervención.

“Tengo apendicitis, me tengo que operar y me quiero morir. Quiero saber si alguno de ustedes se operó y cómo fue, porque estoy un poco asustada”, le consultó la actriz a sus seguidores de Instagram. En un segundo posteo, confirmó que ya estaba por entrar al quirófano para la intervención. “Fue inesperado pero por suerte nada grave”, describió.

En una de las primeras historias que subió en la red social al finalizar la operación, se la puede ver en la habitación de una clínica, recostada y con un barbijo puesto. “Acá estoy. Por suerte sin dolor, pero súper cansada”, expresó.

Laura Esquivel contó en sus redes sociales que fue operada de apendicitis (Foto: Captura Instagram/@laura_esquivel)

En otros posteos, ya de alta en su casa, la actriz explicó cómo fue la operación. “Hola gente hermosa, estoy en mi cama con mi camisón y las perras. Todo como siempre”, comenzó.

Asimismo, agregó: “No tengo dolor pero sí sensaciones en la panza”. Esquivel no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecerle al personal médico que la atendió: “Salió todo muy organizado y no pasé tanto dolor antes de la operación ni después. Eso fue un golazo”.

A modo de cierre, le dedicó unas palabras a sus fans: “No quiero dejar de agradecerles por todos los mensajes que me estuvieron dejando. Ahora voy a seguir descansando y los voy a tener al tanto. Los quiero mucho”.

Laura Esquivel fue operada de apendicitis (Foto: Captura Instagram/@laura_esquival)

En otra de las fotos que posteó se le puede ver una pulsera verde en la muñeca, sobre la cual aclaró, para aquellos que no entendían bien las publicaciones anteriores: “Para los que me preguntan, me operé de apendicitis”.

Como se sabe, ante este tipo de intervenciones no se puede ingerir muchos alimentos y fue por eso que la actriz le sacó una foto a una taza de té que pudo beber al finalizar la operación: “Después de dos días de no comer nada, esto es lo mejor del mundo”.

Uno de los mensajes de Laura Esquivel a sus fans (Foto: Captura Instagram/@laura_esquivel)

“Mi operación comparada con otras no es nada, pero no saben lo agradecida que me siento”, precisó, ya más tranquila al haber superado exitosamente la intervención. Ahora, deberá permanecer en su casa hasta recuperarse y, según prometió, mantendrá al tanto de su evolución a sus seguidores.