Laurita Fernández quedó impactada ante el parecido de una participante con Julia Roberts

Un nuevo e impactante parecido sorprendió a los televidentes de Bienvenidos a bordo (eltrece). Una participante se presentó en el programa y aseguró que es idéntica a la famosa actriz estadounidense Julia Roberts. Cuando la vio Laurita Fernández, se quedó sin palabras.

“No hay dudas acá”, aseguró la conductora del ciclo mientras espiaba a través de la puerta. Del otro lado, la participante esperaba su turno para salir. “Es más, entrá pegada a mí, que no se te vea la cara, la vas a descubrir adelante”, le dijo Laurita a la doble de Roberts como para sumar más misterio al asunto. Primero entraron lentamente y jugaron un poco con la cámara hasta que, finalmente, la participante reveló el rostro.

Laurita Fernández se quedó impactada ante el parecido de una participante con Julia Roberts

“¿Querés ver? Mirá. Mirá más de cerca”, dijo Fernández al micrófono y le preguntó a la participante si efectivamente le dicen todo el tiempo que es igual a la actriz. La mujer solo se limitó a asentir con la cabeza con una sonrisa algo incómoda. “¡Qué genial nacer con la cara de ella!”, reflexionó la conductora, todavía sin descubrir de quién se trataba el parecido.

La participante reveló que se llama Michelle. “Es un nombre internacional como el de la persona que yo estoy pensando”, comentó Laurita y agregó visiblemente sorprendida: “Ay, cuando pone la cara como de costadito, ¡es ella!”. Luego le preguntó a los panelistas si ya habían adivinado cuál era el parecido y para dar una pista lanzó que se trataba de una actriz.

“Si es la que yo pienso, Michelle, es una actriz que está más allá. La número uno por lejos”, remarcó la conductora para dar más indicios, y la participante se mostró de acuerdo con la opinión. No obstante, una de las panelistas de Bienvenidos a bordo, Mariana Brey, puso cara de duda y arriesgó un nombre al oído de Laurita. “Nancy Dupláa”, dijo luego al micrófono. “No está mal pero no es la que yo pienso”, aclaró Laurita. “Marian está perdida... Es que es muy bonita esta mujer”, agregó. Y dio otra pista: “Además, te enganchaste con la pareja de tu amiga en un momento”, dijo en referencia a una de las películas más recordadas que protagonizó Julia Roberts, La boda de mi mejor amigo.

“¿Sabés a quién se parece también, Laurita? A Magalí Mora”, aportó Gustavo Conti y varios de los presentes en el estudio se manifestaron de acuerdo con la observación del panelista. Pero luego de algunos minutos de suspenso, la conductora ordenó que todos los implicados digan el nombre que tenían en la cabeza a la cuenta de tres. La respuesta, como no podía ser de otra manera, fue unánime: “¡Julia Roberts!”, dijeron al unísono.

“¡Mirá es igual!”, dijo Laurita absolutamente impactada mientras observaba en el monitor el rostro de Michelle al lado del de la actriz de Hollywood. “Pasa que Julia tiene como unos bucles pero mirá, Julia Roberts con nosotros, de las mujeres más bellas en el mundo”, acotó la conductora, todavía maravillada por el parecido de la participante.