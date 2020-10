Inseguridad: Luis Novaresio fue asaltado en Palermo e hizo un furioso descargo

El conductor de Animales sueltos contó que en la noche del jueves fue asaltado mientras manejaba en la intersección de las avenidas Libertador y Bullrich Crédito: América

9 de octubre de 2020 • 14:29

Luis Novaresio, el conductor de Animales sueltos, programa que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América, fue víctima de la inseguridad. Lo contó este jueves por la noche en su clásico editorial e hizo un reclamo al gobierno nacional.

El periodista relató que el robo se produjo mientras conducía su vehículo en la zona de Palermo, específicamente en las avenidas Libertador y Bullrich. "Detesto hablar en primera persona del singular, pero hoy me pasó, hace instantes. El nivel de arrebato es muy alto", confesó.

Novaresio detalló que se le acercó a su auto una persona para limpiarle los vidrios, a la que accedió a darle una suma de dinero. Sin embargo, poco antes de arrancar por el cambio de luz de semáforo, sufrió el robo. "Le quise dar el dinero y me dijo que no se podía cruzar adelante del auto, que le abra la ventanilla del lado del acompañante. Ahí apareció otro que me dijo que tenía pañuelos para vender. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular".

"Nada que no sea reparable. Es un engorro, pero pasa todo el día. Todo el tiempo sucede. ¿Sabemos cuál es la política de seguridad del gobierno nacional en coordinación con el de la Ciudad?", se preguntó en su relato.

En la mañana del viernes, el conductor además hizo un descargo en sus redes sociales. "Nada más avisar que los chorros de Avenida Bullrich entre Cerviño y Libertador siguen laburando cómodos en ese corredor liberado", escribió en su cuenta de Twitter. "Arrebatos de celular, mochilas, etc. Se disfrazan de limpiavidrios. NO bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona", cerró.