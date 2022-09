Leonardo Ponzio habló de su retiro y contó a qué se quiere dedicar: “De entrenador no me veo”

escuchar

El estadio Monumental se llenó de música, luces y emociones durante la despedida de Leonardo Ponzio, el futbolista más ganador de la historia de River, el pasado miércoles. El director del club, el inolvidable Enzo Francescoli, el actual plantel, los campeones de la Copa Libertadores 2015 y 2018, artistas y deportistas reconocidos y su hija Paula asistieron a la celebración del capitán del equipo, bajo la ovación de todos los hinchas. Este domingo, Ponzio asistió como invitado a Almorzando con Juana (eltrece) y reveló sus sensaciones tras su retiro y qué hará próximamente: “No nos preparan para estos momentos”, asumió.

“Tuve la posibilidad en los últimos diez años de mi carrera de estar en River, y en los últimos cuatro, renové anualmente. Me iba preparando de la partida de a poquito, un año más y otro más”, expresó el jugador, en la mesaza que compartió con Guadalupe Vázquez, Flavio Mendoza y Benjamín Vicuña.

Y reveló: “El último año que tenía previsto jugar fue cuando pasó lo de la pandemia. Fui a hablar con Marcelo [Gallardo], el entrenador. A consecuencia del Covid-19 que tuve, me salió una miocarditis, que es una inflamación en las paredes del corazón. Estuve 45 días de reposo, en los que no pude hacer nada, y no veía posible volver a entrenar”.

Leo Ponzio habló sobre su proceso tras su despedida en River.

Pero Gallardo le dio una negativa a su retirada. “Me dijo que no, que tenía que hacerlo en la cancha, con gente. Y así fue, casi a los 40. Hoy es medio difícil, porque no nos preparan para estos momentos”, puntualizó Ponzio.

Tras su emotiva despedida, el exjugador de River apuntó que dejará la cancha, pero no al club que sintió su casa durante tantos años. “Después del Mundial [de Qatar 2022], buscaré un lugar donde estar y ojalá sea en River. No será para estar a la cabeza de un plantel, sino para poder estar en conjunto, ayudar y volcar lo que uno siente”, manifestó.

“De entrenador no me veo”: Ponzio contó a qué se quiere dedicar ahora

Pese a estar movilizado por su reciente retiro como futbolista, Ponzio se mostró abierto a continuar su carrera dentro del mundo del deporte, pero esta vez fuera de la cancha. “Soy joven, tengo mucha curiosidad por lo que viene y quiero ser alguien del lado del mundo del fútbol sin jugarlo. Me gusta mucho lo que es el tema secretaría técnica, coordinador, no de entrenador, no me veo”, reconoció y explicó que lo que se trata de seleccionar jugadores, buscar talentos, contratarlos, entre otras tareas.

Fue tras esta revelación que la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez quiso saber si se metería en política, después de que circularon rumores que así lo afirmaron. “No, no me preparé todavía”, respondió y reconoció: “A nivel política me han preguntado y dije que no”.

En este sentido, Ponzio dejó bien en claro que su mirada está puesta en el mundo del deporte. “Hoy quiero transcurrir otra etapa de lo que creo que sé, que es el mundo del fútbol, y después veremos”, sostuvo, sin cerrar ninguna puerta.

La propuesta para ir a Boca

El deportista también reveló en el programa el momento en que el expresidente de la Nación y también del club Boca Juniors, entre 1995 y 2008, Mauricio Macri, le ofreció irse con él. “Fue en 2000 o 2001. Nosotros pertenecíamos a [Club Atlético] Newell’s Old en Rosario, donde había un presidente, Eduardo López, que era medio complicado, que en paz descanse”, relató.

El futbolista reveló el momento en que Macri le propuso ir a Boca.

Y agregó: “Él tenía mucha relación con Macri, porque vendió jugadores a Boca, y en ese tiempo nos quería llevar, pero yo tenía 20 años y me enteraba de poco y nada. No era como ahora”.

Ponzio también expresó las complicaciones que trajo la pandemia por Covid-19 y cómo afectó al ambiente del fútbol. “Estuvimos casi cinco meses sin entrenar. Yo me fui a mi pueblo [Las Rosas, en la provincia de Santa Fe]. Además, en ese momento era marzo y en junio se terminan muchos contratos. Muchos chicos quedaron sin contrato, porque los clubs tomaron la decisión de no renovar por la economía”, contó.

“Todo se concentró en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. En el interior, la locura fue más tranquila. Se llevaba diferente. Yo salía a correr por el campo y andaba sin nadie”, adhirió.