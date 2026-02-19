Así quedó la grilla con los horarios de los artistas del Lollapalooza 2026

Ya se siente en el aire la llegada del Lollapalooza 2026 en el Hipódromo de San Isidro. A menos de un mes de su comienzo y en medio de la gran expectativa del público por ver a sus artistas preferidos, la organización publicó este jueves la grilla completa, con los días, horarios y escenarios donde tocarán los distintos grupos y cantantes.

El evento comenzará el viernes 13 de marzo con la apertura de puertas a las 12.30. El sábado 14 y el domingo 15, en cambio, el predio abrirá a las 11.30. Los últimos artistas de cada día tocarán hasta la 1 de la madrugada, por lo que se esperan largas jornadas de rock, pop y muchos otros géneros.

Es la 11° edición del festival en Argentina (Foto: @lollapaloozaar)

Las figuras principales del festival, conocidos como headliners, en esta ocasión serán de lo más diverso, ya que habrá cantantes y bandas internacionales y un toque bien argentino: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Así quedó la grilla del viernes 13 de marzo

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

Así quedó la grilla del sábado 14 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Así quedó la grilla del domingo 15 de marzo

Para la jornada de cierre, tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

La edición 2026 del Lollapalooza en Buenos Aires es la 11° del festival en el país y contará con tres jornadas y más de 100 artistas repartidos en varios escenarios. El pop, rock, electrónica, indie y música urbana se verán las caras en un mismo evento, que convoca a figuras globales y artistas argentinos. Hay de todo para ver y cada año el line up se vuelve más heterogéneo.

En la edición del año pasado, el festival convocó alrededor de 300.000 personas en total en los tres días, lo que demuestra que es uno de los eventos musicales más convocantes del país. Ya se volvió un clásico dentro de los jóvenes y los no tanto, que preparan año a año su ritual de ir con amigos, armar outfits, descubrir bandas y vivir el evento como experiencia compartida.

La expectativa ya es mayúscula y la organización ya dio toda la información sobre los días, horarios y escenarios donde tocarán los artistas para que los asistentes se puedan organizar de antemano. Con todo listo, queda contar los días para que este evento de escenarios múltiples, instalaciones visuales y shows masivos se haga presente una vez más en el país.