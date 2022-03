La dura historia del ganador Los 8 escalones del millón: “Mi hija me dijo ‘hoy nos sacás de pobres’”

Una nueva historia de vida conmovió a los televidentes de Los 8 escalones del millón (eltrece). Walter, un electricista que se quedó ciego en 2010 producto de una enfermedad, llegó a la final del programa y ganó el millón de pesos. Su historia conmovió al jurado y al conductor, y también fue muy comentada en las redes.

Además de electricista, Walter contó que es herrero y que sabe de mecánica. Asimismo dijo que en la actualidad busca trabajo, ya que no le alcanza con la jubilación mínima que cobra mensualmente.

La conmovedora historia del electricista ciego que ganó el millón Los 8 escalones

La idea de inscribirse en el programa fue suya pero también de su hija, Katia, que le insistió para que lo intente. “Me anoté muchas veces y ella otras tantas”, explicó y comentó con una sonrisa: “Estamos por insistencia casi”.

Hincha de Boca y fanático de la música, el concursante aprovechó la ocasión para mandarle un saludo a su esposa, Cristina, y a sus hijos, la mencionada Katia y Daniel. Antes de siquiera imaginar que iba a llegar a la final, reveló que si ganaba el millón de pesos quería ayudar a su familia, a sus hijos para que estudian, invertir un poco reparar un poco la casa y tal vez hacer un viaje. “Tengo a mi madre viviendo en el exterior, en un país limítrofe. Por ahí ir a visitarla, hace mucho que no la veo”, adelantó.

Walter, el ganador del millón de pesos (Foto: Captura de TV)

En la última instancia tuvo que enfrentarse a Paula, que tuvo una gran performance a lo largo de todo el programa. La pregunta final no fue nada fácil: “¿Qué musculo no se trabaja al hacer abdominales?”, consultó Ingrid Grudke y leyó las cuatro opciones disponibles: “Oblicuo externo, transverso abdominal, recto abdominal y deltoides”. Ante el silencio de ambos participantes, repitió la consigna una vez más.

“Perdón, que no trabaja, ¿no?”, preguntó Walter para confirmar su elección. “Hay un músculo de estos que nombré, que no trabaja”, precisó la modelo, y el participante dijo confiado que ya tenía la respuesta. Guido Kaczka, por su parte, aclaró que si los dos contestaban bien -o los dos lo hacían mal- el millón sería para Walter que tenía una ventaja por haber respondido bien las consignas anteriores.

La participante eligió la opción “D”, al igual que el electricista, que fue por más y argumentó: “El músculo que no trabaja es deltoides”. Acto seguido, Ingrid expresó: “¡La repuesta es correcta!”. Rápidamente la alegría se apoderó del estudio. “¡Ganó un millón de pesos Walter! ¡Lo ganó Walter!”, exclamó el conductor y el participante hizo una reverencia.

Segunse abrazaron y Walter le dijo al oído: “Te veo siempre, te admiro, ¿sabés?”. Kaczka le respondió conmovido: “Muchísimas gracias, Walter, que encima me dice cosas lindas. ¡El ganador del millón de pesos, señoras y señores!”.

Walter, el electricista ciego que ganó el millón Los 8 escalones (Foto: Captura de TV)

El conductor le preguntó si había ido con alguien al programa y este respondió que sí, que con su hija Katia, y pidió un momento para contar una pequeña anécdota. “No sé si en broma o me tenía fe, ella me decía ‘hoy nos sacas de pobres’. A ver si con esto somos un poquito menos pobres, ¿no?”, relató.

Walter y su hija Katia, luego de ganar el millón de pesos en Los 8 escalones (Foto: Captura de TV)

Luego, Katia apareció en el estudio y abrazó a su papá con lágrimas en los ojos. “Me dice que no me desmaye”, dijo el ganador con una sonrisa y prometió volver a la siguiente edición para competir por otro millón de pesos. “Me tienen que echar para que me vaya de acá”, aseguró.