Lourdes de Bandana atendió un llamado en vivo de un noticiero antes de reaparecer en Instagram: “Ahora no puedo”

Lourdes de Bandana protagonizó un llamativo momento en la mañana de este jueves. Tras conocerse la denuncia de su mamá en la Comisaria Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, la cantante atendió una llamada en vivo del noticiero TL9 al amanecer (elnueve) y generó aún más dudas acerca de su estado de salud.

En medio de un clima de sospechas, dudas e incógnitas sobre su paradero, el periodista Alexis Puig llamó, en reiteradas oportunidades, a Lourdes. La comunicación que se dio en vivo acaparó la atención de los presentes, hasta que, del otro lado del teléfono, se escuchó una voz entrecortada de la cantante.

Lourdes de Bandana contestó una llamada en vivo de un noticiero

“Ahora no puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis“, dijo la cantante con un tono balbuciente. A pesar de que la llamada duró apenas segundos, los periodistas del noticiero llegaron a la conclusión de que Lourdes estaba con una persona al lado. Eso acrecentó también las dudas acerca de si estaba en compañía de Leandro Esteban García Gómez ,su expareja, quien le aseguró a la Policía que no vivía más junto a la integrante de Bandana.

En un clima de completa incertidumbre, la cantante reapareció en su cuenta de Instagram con un video donde aclaró que se encontraba atravesando un cuadro gripal. "Me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes”.

Apareció Lourdes de Bandana

Ubicada en un ambiente oscuro, con un pequeño hilo de voz, la cantante tomó dimensión de lo ocurrido y exclamó: “No puedo creerlo, esto es terrible... Me siento muy mal, chicos“.

Los últimos posteos de Lourdes en Instagram

Tras conocerse la denuncia de la mamá de Lourdes, quien aseguró no ver a su hija desde el 4 de octubre, la cantante, en sus redes sociales, hizo varios posteos, entre ellos, uno por el Día de la Madre y dos referidos a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, a quien acusó, años atrás, de violencia de género.

Los últimos posteos de Lourdes de Bandana

Una de las historias temporales que publicó Lourdes muestra una imagen de dos manos, haciendo la forma de un corazón, seguido de una dedicatoria especial para García Gómez, a quien lo menciona con las dos iniciales de su doble apellido.

“Grax Lean GG con mucho amor”, exclamó Lourdes, quien, agregó: “Es importante sol... tenemos una sola vida y un solo amor”.

Lourdes Fernández hizo un posteo en Instagram junto a un hombre, a quien le declaró su amor Captura

También, en señal de agradecimiento por su compañía, la cantante le deseó un feliz cumpleaños a su expareja en Instagram: “Feliz cumple. Pasé malos momentos, sin embargo, estuviste y te bancaste como un caballero a todo. Siempre te voy a amar. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. Te amo”.

Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría, la mamá de la ex Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.