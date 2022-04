Luis Landriscina, sobre la realidad del país: “Hay tres generaciones que no saben qué es el trabajo”

El humorista Luis Landriscina se mostró preocupado por la crítica situación económica de la Argentina y se expresó sobre los problemas de empleo y el hambre en un diálogo radial el pasado sábado. El cuentista chaqueño presentaba un recital solidario en el que participará en Rosario, Santa Fe, este mes, pero al hablar de la realidad del país se puso serio y expresó: “Hay tres generaciones que no saben lo que es el trabajo”.

Landriscina dialogó con Gabriel Anello, conductor del programa La Previa de Radio Mitre. El humorista difundió en principio un festival solidario “Canto a los que curan”, que él convoca y en el que participará en el teatro El Círculo de Rosario el próximo 20 de abril.

La preocupación del cuentista por el presente de la Argentina, se dio de manera natural, al contar que los jóvenes de hoy lo conocen por que lo ven en YouTube, y al hablar sobre las diferencias “de usos y costumbres” entre el antes y el ahora. En ese contexto, Anello preguntó: “¿No existe más la Argentina del sacrificio, del laburo, no existe más esa Argentina?”. “Ese es uno de los problemas -respondió el cuentista-. Hay tres generaciones, en un gran sector argentino, que no saben lo que es el trabajo porque no trabajó el abuelo, ni el padre ni él”.

“¿Esto es parte de la política nuestra, que hemos acostumbrado a la gente a no trabajar?”, retomó el conductor. “Mirá, mientras les demos planes y no les demos la posibilidad de un trabajo, la cosa va a seguir así. Tampoco se les habló de la dignidad del trabajo ni se insiste con eso de la dignidad de trabajo. Y hay gente que la tiene y con vergüenza tiene que aceptar un plan porque no encuentra trabajo tampoco”, contestó Landriscina.

Más adelante, el humorista se refirió al problema del hambre. “No es lo mismo tener apetito que tener hambre. El hambre es otra cosa. Y hay que tener respeto y misericordia con esa gente y tratar de que no ocurra en un país donde producimos alimentos para 400 millones de personas y tenemos nada más que 40 millones”, sentenció.

Luis Landriscina participará de un festival solidario el próximo 20 de abril, en el teatro El Círculo, de Rosario Archivo

Landriscina recordó también un episodio que había visto poco tiempo atrás: “El otro día alguien dijo: ‘Comemos un solo plato al día’, y había un chico y dijo: ‘Sí, de noche no cenamos’. Vos escuchás eso y decís: ‘No puede ser’. Porque además, hay tierra sin trabajar, hermano, y estamos apilados acá”.

Festival “Canto a los que curan”

El evento al que convoca Landriscina es organizado por la ONG La Higuera -que ayuda a profesionales de la salud que trabajan en parajes rurales de Chaco y Santa Fe- y tendrá como objetivo para recaudar fondos para comprar una camioneta para convertirla en ambulancia. En el espectáculo participarán también otros artistas como Antonio Tarrago Ros, Jairo, Juan Carlos Baglieto, Soledad Pastorutti y Enrique Llopis, entre otros.

El humorista aseguró que él estará presente en el festival, aunque eso no implique un regreso a su actividad como narrador de historias y humorista. “No es que vuelva a los escenarios, es una emergencia que tenemos, que necesitamos una camioneta para hacerla ambulancia”, aclaró, y agregó: “Voy a estar, algo les voy a contar porque sino me esperan a la salida”.