Luis Novaresio criticó la decisión de un juez que habilitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cobrar su pensión como expresidenta más la de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las Ganancias, justo en el momento en el que el Congreso de la Nación trataba la ley de la nueva fórmula jubilatoria.

"En el momento en el que se sanciona la nueva fórmula jubilatoria en el Congreso, que es peor que la de Macri, un juez dice que Cristina Fernández de Kirchner puede cobrar tres beneficios sin pagar Ganancias. Me parece bien que un presidente cobre su pensión o jubilación, me parece razonable, pero, ahora, no podés cobrar tres beneficios al mismo tiempo", dijo el conductor de Novaresio 910 durante el comienzo de su programa por radio La Red.

En efecto, el juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a un planteo de Cristina Kirchner que le permitiría cobrar unos 100 millones de pesos más como retroactivo.

"Es raro, parece a propósito. En el país tenemos esta capacidad de hacer las cosas que son raras en el momento más inoportuno. Se taló el ingreso de los jubilados y pensionados argentinos en el Congreso y la justicia resolvió que Cristina Kirchner puede cobrar la dieta como vicepresidenta, la pensión como expresidenta y la pensión como viuda del expresidente Kirchner, sin pagar Ganancias", insistió el periodista.

"En enero cobrará 985.000 pesos y no paga Ganancias porque los jubilados no tienen esa obligación. El retroactivo puede ser de hasta 100 millones de pesos", agregó el columnista económico Carlos Burgueño.

"Hermoso, y aparte le vamos a devolver el retroactivo. Va a cobrar casi un millón de pesos por mes más el retroactivo", ironizó Novaresio, y finalizó: "Bueno, justo ayer. Un momento recontra oportuno para hacer esta resolución".