Luis Ventura, sobre Rial y Romina Pereiro: “No se extrañen si…”

Si una voz faltaba escuchar sobre la ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro era la de Luis Ventura, quien compartió durante años el aire de Intrusos. Al respecto, el periodista habló de una posible reconciliaron entre ambos, que podría darse en los próximos días. El conductor sostuvo que la pareja podría salir junta del sanatorio Los Arcos, donde la nutricionista fue internada este miércoles tras sufrir una presunta descompensación.

En A la tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco, y donde está Ventura como panelista, se refirieron al cuadro de salud que atraviesa Pereiro, pero contaron también que Rial está a su lado cuidándola y que habría sido él quien la llevó hasta el sanatorio de urgencia. Además, profundizaron sobre la relación y las crisis anteriores que atravesaron en silencio. “Creo que no la está pasando bien. Sigo abonando la visión y la lectura de un reencuentro no muy lejano. No se extrañen si salen con flores y juntos del sanatorio”, lanzó quien fuera por muchos años muy amigo de Rial.

El panelista también contó que la pareja había pasado por una etapa similar hace un año. “Esta no fue la primera crisis que han tenido. El año pasado estaban con un abogado firmando papeles. Jorge ya se había ido de su casa hacía un año. Cuando estrenó su programa, el de la Ferrari (TV Nostra) él ya no estaba conviviendo con Romina. Y lo dejo ahí”, aseveró el conductor quien no quiso extenderse.

Además, sostuvo que Rial busca parejas “con características” muy particulares porque las necesita. “Romina dijo que no era fácil apostar al amor. En una nota dijo que no es fácil estar con Jorge. Me parece que hay un trasfondo por lo que él significa, por la que te ligás de rebote por estar con alguien como él”, aportó Miriam Lanzoni.

Sin embargo, Diego Esteves, también panelista del ciclo, expresó que se negaba a cualquier especulación sobre una posible reconciliación entre ambos. “Dejame dudar de la reconciliación, porque tenés a tu mujer internada y no das de baja un viaje, o tal vez ya lo hizo, según trascendió tiene un viaje a Los Ángeles [Estados Unidos] el domingo. Se va cuatro o cinco días por trabajos y nuevos proyectos. Si querés que haya una vuelta no es la mejor decisión”, agregó.

Por otra parte, Ventura sostuvo que era su opinión sobre el hecho de que la pareja pueda llegar a reconciliarse y no una situación confirmada. “Lo conozco un poquito a este señor, he vivido otras parejas. En su libro, Rial escribe que la televisión no tenía corazón y te dice que cuando le das vuelta al televisor te encontrás con un tipo…”, añadió sin terminar.

El conductor de Intrusos le dedicó un romántico mensaje a su esposa, Romina Pereiro, en el último cumpleaños Instagram: @jrial

En el programa también profundizaron sobre la posibilidad de verlos salir juntos del Sanatorio. “No intenta confundir, él está confundido porque es lo que le pasa en su interior. Yo he visto estas guerras y estas disputas con exparejas de él. Habría que ir al archivo para repasar en los términos y las cosas que se decían públicamente en tapas y títulos catástrofes con viajes a Dubái”, explicó. Por otra parte, afirmó que la decisión de hacer pública la separación se pudo originar “por una guerra” oculta entre terceros. “Para mí es una factura que le pasan del lugar donde está desembarcando él [N del R: C5N]. Hay gente enojada en el lugar”, amplió.