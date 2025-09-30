Luisana Lopilato desfiló en París y se llevó todos los aplausos por su look total red

Luisana Lopilato volvió a ser protagonista de la Semana de la Moda en París y en representación de la Argentina -bajo una marca de cosméticos-, lució un atuendo rojo que se robó la atención de todos los presentes en uno de sus desfiles. Mediante sus redes sociales, la actriz publicó un video y fotos de su paso por la capital francesa y redactó una tierna reflexión.

Quien fuera considerada una de las mujeres más lindas del mundo por la revista FHM, brilló en la pasarela y su éxito se hizo notar en el mundo virtual, donde recibió elogios y mensajes de cariño de parte de sus seguidores y fanáticos.

Luisana Lopilato en la Semana de la Moda de París (Fuente: Isntagram/@luisanalopilato)

“Un año más junto a la familia de @lorealparis en Le Defile. Una pasarela que celebra la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas. Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”, escribió Lopilato junto al reel que posteó.

Luisana Lopilato en la Semana de la Moda de París

En el video se puede ver un resumen en el que ella pasea por los camerinos mientras se prepara para lucir el outfit del evento. En ese ínterin habla y se fotografía con colegas de otros países -entre ellas Belinda y Jane Fonda- y hasta da una pequeña entrevista. “Estoy muy nerviosa. Lo que se vive acá es tan especial que es difícil ponerlo en palabras. Estar representando hoy a la Argentina para mí es un orgullo”. Al cierre del desfile sentenció: “Fue una experiencia muy linda”.

Lopilato posó con un vestido rojo al cuerpo con escote en V, donde el corpiño y la falda sirena se diferenciaron por un espacio separado que dejó al descubierto parte de la cintura. Además, utilizó sandalias de taco alto en color off white.

Luisana Lopilato brilló en la pasarela de París

“Estoy muy orgulloso de ti, Lopi. Representás a nuestra familia argentina-canadiense tan maravillosamente”, respondió su esposo, Michael Bublé. Además, en la sección de comentarios otros usuarios se sumaron con mensajes como: “Hermosa, diosa total”; “Bellísima, gran representante de Argentina, gracias Luisiana”; “Siempre lo dije, la más hermosa de la Argentina” y “Luisiana siempre haciéndonos quedar bien”.

Después de la noche mágica que experimentó en la ciudad parisina, Lopilato subió a las historias de Instagram una foto con un vestido brillante en tono púrpura y aclaró: “Este día me dejó así. Cayendo de todo lo increíble que pasó. Mañana les cuento. Los amo”.

Así terminó Lopilato tras el desfile en París (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

Un día antes de llevar a cabo el desfile, Luisana Lopilato subió un carrusel con fotos en distintos puntos de París. Pese a que promocionó el producto de la empresa para la que trabaja, en todas apareció con la Torre Eiffel detrás. “Nada como volver a una de mis ciudades favoritas. Orgullosa y agradecida de ser embajadora. Con este paisaje increíble de fondo, mis esenciales para mañana, que promete ser un día único”, describió la actriz.

Luisana Lopilato desde París, la ciudad que ama (Fuente: Instagram/@luisanalopilato)

En cuanto a lo que concierne con su presente laboral, Lopilato atraviesa uno de sus mejores momentos. Después de finalizar con el rodaje de la película Pepita, la pistolera en Mar del Plata -hace una semana-, dio inicio a un nuevo proyecto audiovisual en Canadá.

“Hoy cerramos el rodaje de una película increíble, junto a un equipo humano aún mejor. Un personaje más que me hace crecer como actriz. Gracias a todos los que me bancaron, me hicieron reír y ayudaron a que esta Luisana sea aún mejor. ¡Nos vemos en la gran pantalla!”, expresó la actriz en vísperas de que el film se estrene en 2026.