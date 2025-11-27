Macaulay Culkin se refirió a la secuela de Mi pobre angelito: “Es justo lo que necesito”

En estas fechas, el espíritu navideño comienza a florecer. Con este, resurgen los clásicos de la temporada que lo acompañan año tras año; y entre los más queridos se encuentra Mi Pobre Angelito, la película de los 90 que gira en torno a un niño que es olvidado accidentalmente por sus padres y desafía a un par de torpes ladrones. A más de 30 años de que se pusiera en la piel de Kevin McCallister, Macaulay Culkin no solo sorprendió al revelar que haría otra secuela, sino también al proponer una trama inédita.

Durante su gira Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin, el actor fue claro: aunque volver a interpretar al mismo personaje “no le haría ninguna gracia”, solo consideraría una secuela si esta fuera “perfecta”.

En ese sentido, expresó: “Tengo una idea”. “Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso. Trabajo muy duro y no le presto suficiente atención, y el niño se enoja conmigo, y luego me quedo fuera. [El hijo de Kevin] no me deja entrar... y es él quien me tiende trampas”, indicó.

Mi Pobre Angelito, un clásico de Navidad

La trama, según Culkin, se centraría en un Kevin adulto, viudo o divorciado, que se queda fuera de casa. La acción clásica de las trampas se mantendría, pero en un contexto íntimo: sería su propio hijo quien las colocaría, para castigar de esa manera la falta de atención de su progenitor. “La casa es una especie de metáfora de nuestra relación y el objetivo sería volver al corazón de su hijo”, reflexionó. Culkin concluyó que es la única idea que lo entusiasma: “No soy completamente alérgico a ella, es justo lo que necesito”.

La franquicia Mi Pobre Angelito catapultó a Macaulay Culkin al estrellato, consolidándolo como una de las figuras infantiles mejor pagas de la década del 90. La película original fue un fenómeno comercial, ya que recaudó 476 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de 1990.

El actor repitió su icónico papel de Kevin McCallister en la secuela de 1992, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. En vez de ser olvidado, en esta ocasión el niño se sube sin querer a un avión que lo lleva a la Gran Manzana y decide tener una aventura allí. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con los dos bandidos que intentaron entrar a su casa en la primera película, quienes planean otro robo. Aún resentidos por lo que les hizo Kevin, deciden darle una sorpresa navideña.

Años después se hicieron otras cuatro secuelas más que salieron en 1997, 2002, 2012 y 2021. Sin embargo, en estas no participan los actores de las primeras dos y nunca tuvieron su mismo reconocimiento.

