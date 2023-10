escuchar

No sería la primera ni la última vez que un periodista se tienta de risa en vivo, y este jueves le tocó a Marcela Tauro. Mientras los panelistas de Intrusos en el espectáculo (América) analizaban una nota, la periodista no pudo contenerse, desconcertó a todos en el piso y tuvo que explicar el motivo.

Todo comenzó cuando presentaron la entrevista que le hicieron al cantante Juan Levinton sobre los fuertes dichos de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo sobre Charly García, quienes se refirieron a la salud del cantante y apuntaron contra su entorno, algo que el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) salió a desmentir.

“No sé lo que se dice. Charly está divino. Escuchamos todo el disco nuevo y está buenísimo. Inclusive, el otro día fue al estudio”, dijo el líder de Turf, luego de que la exjurada del Bailando dijera que Charly “es un muerto en vida” y la compositora denunciara que no la dejan verlo. En ese sentido, apuntó: “Es verdad que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue... Es gente que no tiene la más mínima vinculación”.

Después de ver el material, el equipo comenzó a debatir sobre la salud del intérprete de Rezo por vos y las declaraciones de Guevara y Cantilo. Sin embargo, Tauro puso su atención en un detalle del video, algo que pasó desapercibido por el resto y la hizo largar carcajadas.

Según explicó la columnista, la puerta que se veía durante la nota que se le hizo a Levinton, era similar a una bóveda de cementerio. “Perdónenme”, lanzó Tauro. Sin entender qué estaba pasando, Florencia de la V le preguntó qué era lo que ocurría. “¿Dónde hicieron la nota?”, consultó la panelista e inmediatamente se escuchó un grito detrás de escena: “Vino borracha”, dijeron. Entre risas, explicó: “No, no tomé. Eso parece un cementerio”.

Al escucharla, la conductora coincidió con ella y manifestó: “Por eso me tenté. Perdón. A mí se me nota todo y lo tengo que decir porque no era por él. Estaba tentada. Parece una bóveda”.

Las declaraciones de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo sobre Charly García

Luego de la última internación de Charly García a mediados de agosto, donde los médicos decidieron dejarlo internado durante un fin de semana después de haber asistido al Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento, en el barrio porteño de Recoleta, para hacerse unos estudios de rutina, los rumores sobre su deterioro de salud se volvieron recurrentes.

Fue en una entrevista para este medio que Fabiana Cantilo, una de las más íntimas del músico, denunció que no la dejaban verlo. “No me lo dejan ver y ya dejé de insistir”, expresó y agregó: “Lo último que sé es que no camina”.

Por su parte, Nacha Guevara se refirió al icónico artista el sábado en Podemos Hablar (PH, Telefe) y sus dichos generaron repercusión dentro del mundo del espectáculo, sobre todo en el círculo íntimo de Charly. “Está muerto en vida y le cambiaron una droga por otra”, dijo y completó: “Yo extraño ese Charly, ya sé que era destructivo, que era... pero era él. Y ahora lo veo como un autómata, como un robot, como alguien que no... ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”.