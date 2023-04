Marcelo Tinelli y Paula Robles coincidieron en una actividad familiar y lo mostraron en las redes

escuchar

Marcelo Tinelli es uno de los referentes del espectáculo en la Argentina. Y no solo es reconocido por sus logros como productor, conductor y recientemente por su nuevo cargo como gerente artístico de América, sino también por sus historias de amor, que siempre dieron que hablar. Así, a lo largo de los años supo establecer buenos vínculos con sus exparejas y madres de sus hijos. Eso quedó demostrado una vez más en las últimas horas, cuando mostró su felicidad por compartir una actividad recreativa con su exmujer Paula Robles y su hija Juanita.

Tras divorciarse de Soledad Aquino en 1993, después de siete años de matrimonio y dos hijas en común, Micaela (34) y Candelaria (32), Marcelo Hugo comenzó la que sin dudas fue su relación más importante en términos de duración. Conoció a Paula Robles en el programa Ritmo de la noche, en el cual ella era bailarina y el 1° de noviembre de 1997 dieron el “sí, quiero”, en Baradero. Se convirtieron en padres de Francisco (25) y Juana (20) y en 2009 firmaron los papeles de divorcio tras 15 años juntos.

Marcelo Tinelli y Paula Robles estuvieron juntos por 15 años Archivo

Con el paso del tiempo, la bailarina y el conductor supieron establecer un vínculo sano por el bien de sus hijos; se acompañan en lo que a ellos concierne y disfrutan de los logros: en los últimos días acompañaron a Juanita que, tras regresar de París, desfiló para Fabián Zitta en el Faena Art Center. Pero, además, los tres pasaron tiempo de calidad juntos y Tinelli no dudó en compartirlo con sus seguidores.

“Mamá y papá coinciden en el mismo gimnasio para entrenar con la ‘nena’. Las amo”, escribió en una Historia de Instagram junto a varios emojis y etiquetó las cuentas de Juanita y Paula. En la foto que subió se pudo ver a los tres con amplias sonrisas durante su sesión de entrenamiento. Un dato curioso es que los tres eligieron outfits en color negro. Mientras la adolescente llevó su cabello en un rodete con gel, su madre lució una colita de cabello con el flequillo sobre la frente y optó por calzarse los auriculares.

Gran momento en familia: Marcelo Tinelli entrenó con su hija Juanita y su exmujer Paula Robles (Foto: Instagram)

El particular pedido que Cande Tinelli le hizo a Paula Robles, en público

Así como Marcelo Tinelli mantiene un buen vínculo con Robles, su hija Candelaria Tinelli también siente un gran aprecio por ella. En varias oportunidades la influencer dejó en claro que si le dieran a elegir entre ella y Guillermina Valdes - expareja de Tinelli y madre de su hermano menor, Lorenzo (9) - se quedaría con la bailarina. Incluso hasta le hizo un pedido a través de las redes sociales.

El pedido de Cande Tinelli a Paula Robles en las redes (Foto Instagram @mariapaularobles314)

Hace un tiempo Robles publicó en Instagram un video para recordar una de las coreografías en Bailando por un sueño en 2007 y Lelé no dudó en hacerle un explícito pedido: “Necesito que estés en el próximo Bailando”. Varios seguidores se sumaron y se mostraron expectantes ante la posibilidad de una incorporación, lo cual no podría descartarse del todo. “Paula sería una de las convocadas. Me muero si lo hace”, dijo Marcelo en diálogo con LAM (América).

