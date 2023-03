Marcos ganó Gran Hermano: la predicción de Wanda Nara en el primer programa del ciclo 2022

escuchar

La gran final de la décima edición de Gran Hermano (Telefe) se celebró la noche de este lunes 27 de marzo, cuando Santiago del Moro pronunció el nombre de Marcos Ginocchio como ganador del reality. El salteño se consagró como favorito entre el público, con el 70,83% de los votos positivos, y se llevó el premio de 15 millones de pesos y una vivienda. En su entrada a la casa más famosa del país, hace más de cinco meses atrás, Wanda Nara lo presentó y realizó una predicción acertada: “No me desilusiones”, le advirtió.

Pasaron más de cinco meses desde que los 18 participantes de la décima edición del programa de Telefe ingresaron a la casa más famosa del país, el 17 de octubre de 2022. Con ilusión y expectativa, Wanda los recibió, mientras presentaba a uno por uno junto a Santiago del Moro. Entre lágrimas, romances y confesiones personales, los “hermanitos” fueron abandonando el reality semana a semana, hasta la noche de este lunes, cuando se definió la final entre Nacho Castañares, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, que consagró al salteño como ganador.

La predicción de Wanda en el ingreso de Marcos a Gran Hermano: "Los calladitos llegan a la final"

“Le hice un montón de preguntas y te diría, Santi, que está entrando un príncipe a la casa”, señaló la mediática, mientras acompañaba al concursante salteño a su ingreso. “Me encanta la personalidad, diferente a todo lo que hemos visto”, agregó. Con voz tímida, Ginocchio apuntó: “Soy tranquilo, tengo mi etapa. Después, puedo agarrar confianza con alguien en particular o, con otro, no. Todo va a depender”.

Wanda Nara predijo que Marcos sería el ganador de Gran Hermano Twitter: @florenguada_

Entonces, Nara realizó una predicción: “Yo siento que está entrando el chico correcto, el que va a hacer todo bien, perfecto. No me desilusiones y quiero verte en la final”. Cuando el salteño se fue, la mediática advirtió: “Los calladitos llegan a la final. Vi todos los Gran Hermano y pasó eso”. “No se equivocó”, advirtieron en las redes sociales, sobre la advertencia de la mediática.

La reacción de Julieta al quedar en el tercer puesto

Con el 70,83% de los votos positivos del público, Marcos se consagró como ganador del reality, en una placa en la que compitió contra Nacho, con el 29,17%. En tercer lugar, en un duelo aparte entre los tres, Julieta se quedó con el tercer puesto, con el 19,66%. “Estoy muy contenta y ya me siento ganadora”, expresó la modelo instantes antes de conocer el resultado, que no fue satisfactorio para ella. “Esta fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque es única en todos los aspectos que puedas imaginar. De acá, me llevo recuerdos inolvidables, amigos. Gracias por bancarme como soy, durante esta semana y durante estos meses, que fueron un montón”, agregó.

Julieta se quedó con el tercer puesto en gran hermano

Posteriormente, Santiago del Moro anunció que Poggio era la tercera finalista del reality, momento en el que la influencer no pudo ocultar su reacción y se alegró porque saldría de la casa más famosa del país y se reencontraría con sus seres queridos. “Me voy”, gritó entre lágrimas, mientras sonreía. Así, se fundió en un abrazo junto a Nacho y Marcos, que esperarían el anunció del ganador definitivo.

El conductor despidió a la joven: “Quiero agradecerte por llenar esta casa de sonrisas, de frescura y de belleza. De mucha, pero mucha alegría. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Créeme. Hasta siempre, un beso grande”, expresó.

