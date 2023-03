Marcos y Julieta de Gran Hermano hablaron sobre las actitudes de Martina y fueron lapidarios: “Es rara”

escuchar

De cara al esperado final de Gran Hermano (Telefe), los tres finalistas -Julieta Poggio, Marcos Ginocchio e Ignacio “Nacho” Castañares- recibieron una sorpresa apenas una semana antes de que termine el juego: las puertas volvieron a abrirse para dejar entrar a Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, los tres primeros eliminados. En medio de un clima tenso y al mismo tiempo que los jugadores tachan los días para que los exparticipantes abandonen la casa, Juli y Marcos protagonizaron una íntima charla en la que los criticaron duramente.

Marcos y Julieta hablaron sobre las actitudes de Martina: "No hay que amargarse"

La llegada de los exparticipantes, la cual fue planeada para que hicieran campaña para cada uno de los finalistas, generó un gran revuelo en el interior de la casa más famosa del país. Especialmente porque Martina, una de las hermanitas más polémicas, no se fue en los mejores términos con Juli Poggio.

Es por eso que la influencer no dudó en criticar sus actitudes durante una conversación que mantuvo con “el Primo”. Apartados en la habitación y acostados en la misma cama, los finalistas empezaron a fantasear sobre cómo será la última gala -la cual tendrá lugar el lunes 27 de marzo- y, de golpe, Juli disparó: “¿Cómo te cae Martina?”.

Revelan cómo será la final de Gran Hermano: alfombra roja, invitados famosos y streamers (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Al principio no tuve trato, ni ahora ni la otra vez. Nunca le pregunté ni ella me preguntó nada”, admitió el salteño, siempre cuidadoso de no hablar mal de los demás jugadores. Por su parte, su compañera no dudó en dejar en claro el rechazo que siente no solo hacia Usher sino también por Holder, quienes son amigos desde su entrada al programa.

“Es que es rara. Es la copia de Holder, los veo hablar y son iguales. Como se dicen ‘para estúpido’ o ‘para idiota’, como se hablan así. No me gusta esa forma en la que se hablan. Tiene una forma muy fea de hablar”, argumentó, indignada.

Julieta y Martina vivieron muchos momentos tensos dentro de la casa de Gran Hermano (Captura video)

Lejos de sumarse a las críticas, Marcos hizo su mejor esfuerzo por tranquilizarla y expresó: “No te enfoques más en las cosas malas. No te enojes. Hay que disfrutar estos días porque ya sabemos de verdad que son los últimos. No hay que amargarnos”. Dicho eso, retomaron su charla sobre cómo vivirán la especial noche que esperan desde el inicio del programa.

