Marina Calabró desmintió a Romina Manguel por los motivos que dio sobre su salida de Animales Sueltos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 15:25

La salida de la periodista Romina Manguel de Animales Sueltos tuvo una fuerte repercusión en el mundo televisivo y fue el motivo de un duro cruce entre la periodista y Marina Calabró, quien desmintió su versión donde explicaba los motivos de su renuncia al programa que ahora conduce Luis Novaresio.

Calabró leyó en el ciclo radial Lanata Sin Filtro una nota donde Manguel explicó los motivos de su salida y detalló que no hubo ningún conflicto con sus compañeros. Sin embargo, dijo que la versión de Manguel no era así.

"A mí me dicen que su salida está relacionada con la incorporación de Rosario Ayerdi, que se sumó hace poco a Animales Sueltos. Las malas lenguas dicen 'Romina no quería otra mujer'", expresó la periodista de espectáculos.

"Una fuente inobjetable del programa me dice que ella no estaba contenta con la incorporación de Rosario y también, en su momento, de otro compañero. Ella dijo 'estoy harta de discutir con principiantes'. O la odian en el equipo y filtran información en su contra o es verdad lo que estoy contando", continuó.

Pero Calabró no escapó al cruce y dijo que su vínculo con Manguel no era bueno desde hace un tiempo. "Sé que me odia desde que defendí que Moria Casán le haya ganado el Martín Fierro de radio", recordó.

Ante esta situación, Manguel no se quedó callada y respondió a través de su cuenta de Twitter. "Cuando trabajaba con Lanata (décadas) el chequeo era estricto y el costo de equivocarnos era altísimo. Los que nos formamos en esa escuela con todo y lo bueno y lo malo supimos de la rigurosidad. Qué pena que te la perdiste Marina Calabró. Y te tocó la etapa del 'si pasa, pasa'", escribió la periodista.