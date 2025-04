El comentario de Mario Pergolini que dejó a Lali al borde de las lágrimas: “¿Cómo vas a terminar una entrevista así?”

Lali Espósito está en uno de sus mejores momentos. Mientras que en el plano personal su relación con el periodista Pedro Rosemblat está cada vez más afianzada, en el plano profesional acaba de estrenar la segunda temporada de El fin del amor (Prime Video) y lanzó su nuevo disco. No vayas a atender cuando el demonio llama, el trabajo en cuestión, consta de un repertorio más rockero que será presentado en vivo el 24 y 25 de mayo en el estadio Vélez Sarsfield.

Entre tanto éxito, la cantante y actriz también ha sido blanco de varios ataques por parte del presidente de la Nación Javier Milei, cuando la artista se manifestó en desacuerdo con algunas decisiones políticas de su gobierno. En esos momentos, Espósito demostró su solidez como artista, no solo por cómo pudo enfrentar las críticas artísticamente a través del tema “Fanático”, sino por el apoyo que recibió por parte de sus fans, colegas e integrantes del mundo del espectáculo en general .

Lali se emocionó al final de la nota con Mario Pergolini

En su paso por el ciclo de Mario Pergolini en Vorterix, Lali habló de su nuevo álbum, de la gira que la mantendrá ocupada por estos meses y también, de este difícil momento donde se sintió expuesta y atacada pero que también, y sin esperarlo, le demostró lo mucho que la quiere el público.

Sin embargo, fueron las palabras de Pergolini las que la emocionaron hasta las lágrimas. “Me gustaría quedarme con esto del final donde decís: ‘Yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes que tendemos a subestimarlas, logran lo que lograste vos. A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron porque demostraste eso, que sos íntegra y entendieron cómo fue tu camino ”, le dijo el conductor mirándola a los ojos antes de terminar la nota.

Sin pronunciar palabra, Lali lo escuchaba atenta, como conteniendo la emoción por las palabras del entrevistador. “No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó incluso de grande; recién ahora alguien le está tirando buena onda más allá de si se la merece o no, pero eso no se logra así nomás siendo artista, Lali. Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, con series malas o con cosas muy buenas. Poder demostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla… La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso. Porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso. Así que anda re contenta…”, continuó Pergolini mientras la invitada intentaba contener las lágrimas.

Lali Espósito IG @lali

Finalmente, Espósito interrumpió su discurso con un gesto que mostró su rostro totalmente emocionado. “Voy a llorar”, lanzó mientras el exCQC le pedía disculpas por haberla puesto así. “ ¿Cómo vas a terminar una entrevista así?”, le recriminó la cantante al tiempo que le daba la mano en señal de agradecimiento. “No, no era para eso. Te pido mil disculpas” , se sinceró Pergolini conmovido por haberla hecho llorar.

Fiel a su estilo, la invitada agarró su celular y bromeó: “Voy a poner ‘Fanático’ para levantar, eh”.

Cruce en redes y defensa entre artistas

El primer cruce entre Lali y Milei fue durante la campaña electoral de 2023, cuando la cantante cuestionó el resultado de las elecciones primarias, manifestando su preocupación por el avance del candidato libertario. Tras una ola de ataques hacia ella, se sumó el del economista, quien en reiteradas oportunidades se refirió a ella de manera despectiva.

“No entiendo por qué tiene tantas ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan, pero yo sé quién soy. No me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas, que son violentas, de hecho. Es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de m... de dirigirse al otro”, expresó por aquel entonces la exCasi Ángeles en diálogo con eltrece.

Lali Habló De Los Ataques Que Recibió Por Parte Del Presidente Javier Milei. Dijo Que Fue Una Forma De “Crear Un Monstruo Necesario Para Bastardear La Cultura O No Hablar De Otros Temas . #Lali #Laliesposito #Mil

Lejos de calmarse las aguas, la polémica se reavivó cuando Espósito salió a bancar a su colega María Becerra, quien en medio de un show le pidió al Gobierno mayor intervención en el combate de los incendios en la Patagonia haciendo que Milei reaccione en su cuenta de X (ex Twitter): “Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito, que habla según quién le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. ¡CIAO!”, escribió el mandatario.