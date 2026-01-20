Marta Fort contó su versión sobre el choque que protagonizó

Marta Fort se encuentra en el centro de la polémica tras protagonizar un siniestro vial el pasado sábado, donde se vieron involucrados un motociclista y una mujer que debió ser internada. Aunque la víctima ya está fuera de peligro, las versiones cruzadas en los medios obligaron a la influencer a dar su testimonio.

Primero, a través de sus historias de Instagram, la joven desmintió versiones de LAM (América TV) sobre la gravedad de las lesiones. “Nunca estuvo inconsciente [la mujer], fue un socorro por prevención. Ella misma se comunicó con la policía para explicar lo que había pasado”, aclaró.

Marta Fort aclaró el siniestro vial que protagonizó (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

Más tarde, durante una entrevista en La Casa Streaming, detalló la secuencia de los hechos. Según su relato, todo comenzó a tres cuadras del gimnasio: “Escuché un ‘puf’ en la mitad de las puertas del lado derecho. Miré por el espejo y vi a un chico en moto que me había chocado y estaba tirado. Por suerte, yo ya venía desacelerando”.

Sin embargo, la situación se complicó segundos después. “Vi un Peugeot 208 en doble fila y, cuando intenté sobrepasarlo por la izquierda, me encontré con la señora casi encima de mi auto porque el otro coche me tapaba la visión”, relató Marta.

Finalmente, describió el momento del impacto con la mujer. “Frené en seco y ella se agarró del auto; por el rebote, se cayó hacia atrás. Me salvó que justo había una cámara grabando en vivo, así se pudo comprobar todo”, concluyó, aliviada por la existencia de pruebas fílmicas.

Cómo fue el accidente que protagonizó Marta Fort

La modelo de 21 años conducía su automóvil BMW X3 blanco cuando en Migueletes 1155, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, embistió a dos personas que cruzaron por el medio de la calle. El hecho tuvo lugar a las 12:15 del sábado.

Entre las víctimas se encontraban Raquel Kantt, una mujer adulta mayor, y Facundo Nahuel Kuperman, de 31 años, vecino de la zona del accidente.

Según le informaron fuentes policiales a LA NACION, Marta circulaba por el carril izquierdo cuando la mujer mayor cruzó la calzada de manera repentina desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila. A pesar de que la conductora accionó el sistema de frenos, no logró evitar el impacto.

Personas accidentadas en la vía pública (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“El vehículo impactó con el farol delantero derecho a la mujer”, señalaron las fuentes consultadas. Testigos que se encontraban en el lugar coincidieron en que la peatona cruzó por la mitad de la calle y que la conductora no tuvo margen para esquivarla. Tras el choque, la influencer se detuvo inmediatamente, permaneció en el lugar del hecho y asistió a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El accidente de Marta Fort compartido por LAM

Personal del SAME arribó minutos después y atendió a la mujer de 89 años, quien se encontraba inconsciente producto del impacto. Fue trasladada al Hospital Fernández con diagnóstico de traumatismo leve en la cadera derecha y, según el parte médico, se encuentra fuera de peligro. El hombre que la acompañaba sufrió traumatismos leves y fue asistido en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud.