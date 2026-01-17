Cómo fue el choque que protagonizó Marta Fort

Marta Fort, hija del empresario Ricardo Fort, protagonizó este sábado al mediodía un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo, cuando el vehículo que conducía embistió a dos peatones que cruzaban la calle. El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 y generó un importante despliegue policial y sanitario en la zona.

La joven de 21 años manejaba una camioneta BMW X3 blanca por la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, cuando se produjo el impacto. Las personas atropelladas fueron una mujer de 89 años, identificada como Raquel Kantt, y un hombre de 31 años que la acompañaba.

Según le informaron fuentes policiales a LA NACION, Marta circulaba por el carril izquierdo cuando la mujer mayor cruzó la calzada de manera repentina desde detrás de un vehículo estacionado en doble fila. A pesar de que la conductora accionó el sistema de frenos, no logró evitar el impacto.

“El vehículo impactó con el farol delantero derecho a la mujer”, señalaron las fuentes consultadas. Testigos que se encontraban en el lugar coincidieron en que la peatona cruzó por la mitad de la calle y que la conductora no tuvo margen para esquivarla. Tras el choque, la influencer se detuvo inmediatamente, permaneció en el lugar del hecho y asistió a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Personal del SAME arribó minutos después y atendió a la mujer de 89 años, quien se encontraba inconsciente producto del impacto. Fue trasladada al Hospital Fernández con diagnóstico de traumatismo leve en la cadera derecha y, según el parte médico, se encuentra fuera de peligro. El hombre que la acompañaba sufrió traumatismos leves y fue asistido en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad correspondiente a la Comuna 14. Los efectivos dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Ferteins, quien dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de “lesiones” contra la conductora.

Marta Fort, que viajaba acompañada por una amiga, se puso a disposición de la policía y dialogó con los oficiales. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría Vecinal 13-A, ubicada en Artilleros 2081, donde se le tomó declaración, se realizó el sumario correspondiente y fue notificada de la causa.

Horas más tarde, la joven se retiró de la dependencia policial. El vehículo involucrado en el accidente quedó secuestrado para la realización de las pericias mecánicas y técnicas que permitirán esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación continúa para determinar responsabilidades, mientras se aguarda la evolución médica de la mujer herida.

