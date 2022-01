Martín Liberman cuestionó el video del comediante que habla como un futbolista con covid: “Es bastante maleducado”

En los últimos días, se volvió viral un video del comediante Mike Chohuy, conocido por su personaje de “Juan Cassette”, un futbolista que relata su vida cotidiana como si estuviera declarando ante la prensa del mismo modo que habitualmente lo hacen los jugadores. Afectado por el covid, el humorista tuvo que suspender funciones de sus shows en la Costa Atlántica. Sin embargo, decidió amenizar la espera con una versión de su personaje hablando con coronavirus. Como podía pasar, por la sensibilidad del tema, algunas personas salieron al cruce del actor. Uno de ellos fue el periodista Martín Liberman.

“Mamita”, escribió en su cuenta de Twitter, al citar el comentario de un usuario que había elogiado el video viral de Chohuy. Luego, el mismo internauta le respondió al cronista: “Está bueno Martín, no me digas que no”. Firme en su postura, Liberman concluyó: “No me gusta el humor de ese muchacho. Es bastante atrevido y maleducado”.

Liberman, en desacuerdo con la opinión de un seguidor Captura Twitter

La crítica de Martín Liberman al video de Mike Chohuy Captura Twitter

El tuit que reproduce el video viral Captura Twitter

El video

En tono paródico, el personaje le responde a un imaginario periodista que también elabora el estilo habitual de preguntas de los cronistas a los futbolistas pero hablando sobre otro tema: “Bueno, ¿finalmente te contagiaste de covid, Juan?”. “Sí, la verdad que una lástima. Una tristeza enorme por haber perdido el invicto desde hace casi dos años, pero bueno, cuando nos hisopamos, obviamente, no se dio el resultado que fuimos a buscar. Pero ahora nos toca recuperarse rápido y la semana que viene ya volver al ruedo”.

En la siguiente pregunta, “Juan” es consultado por el desencadenante final: “¿Y, te vas con bronca por cómo se dio?”. “No, bronca no. Toca felicitar a la variante ómicron. Creo que caímos ante el mejor. Tratamos de esquivarlo pero no pudimos. Se hizo muy cuesta arriba sobre el final, los contactos estrechos te llegaban por todos lados, y bueno, aguantamos todo lo que pudimos, pero estas variante son así, la primera que tienen y te la mandan a guardar”.

El video viral de Mike Chouhy

“¿Qué les respondés a quienes dijeron que no tomaste suficientes recaudos?”, le pregunta por último el “cronista” al actor, quien responde con una alusión a Messi: “Mirá, no me gusta hablar mucho a mí de estas cosas. Se dijeron cosas que no son. Este virus es así. Le pasó a Leo que es el mejor del mundo, ¿no nos va a pasar a nosotros?. Tenemos que hacer oídos sordos a la gente y así pensar en nosotros”. Por último, Mike cierra la “entrevista” con el usual “no, gracias a vos”.

Hasta el momento, el video acumula casi 650 mil reproducciones en Instagram. A pesar de las críticas del mencionado cronista, la filmación fue elogiada por influencias como Grego Rossello y Agus Bernasconi.