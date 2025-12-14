Dieron a conocer el nombre del presunto novio millonario de Zaira Nara: “Entre Palm Beach y castillos europeos”

Zaira Nara volvió a la escena mediática luego de que se revelara un aparente romance con un magnate europeo. El periodista Gustavo Méndez reveló mediante el streaming de la TV Pública, La Posta, que la modelo habría iniciado un noviazgo con el empresario y heredero de una mega fortuna, Robert Strom. Según remarcó, tendría vínculos con Martín Pepa, Facundo Pieres y hasta con la familia real de Mónaco.

Esta versión llegó pocas semanas después de los rumores de reconciliación de Nara con el padre de sus dos hijos: Malaika y Viggo, Jakob Von Plessen. Sin embargo, el periodista de espectáculos dio por finalizada la intención de la modelo de volver con el austríaco y ahora estaría enfocada en su nuevo amor.

Gustavo Méndez revela quién sería el novio de Zaira Nara

Quién es Robert Strom

“Tengo una trama polémica que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Martín Pepa, Carolina ”Pampita" Ardojain y hay un quinto protagonista que es un heredero archi-recontra millonario, es más, es magnate europeo, nacido en Francia, que se llama Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara”, empezó con su relato Méndez.

“Zaira Nara está en pareja con Robert Strom, un magnate”, lo repitió con contundencia y luego explicó el origen del polista. Para ello señaló a su abuelo, Robert Sellenberg de Balcany, que ya murió. “Él era mega magnate, nació en Transilvania, Rumania, pero vivió toda su vida en Francia y vivía en castillos. La familia es amiga de la realeza de Charlotte de Mónaco. Robert era muy amigo de Juan Carlos I de España y se le quedó con la primera novia”.

Robert Strom sería el nuevo novio de Zaira Nara (Fuente: La Posta - TV Pública)

Según Méndez, la fortuna de los Strom comenzó gracias a que el abuelo fundó varios centros comerciales en Europa. “En Madrid, en Francia, en otras zonas de España, en Bélgica, en Alemania. Él Empezó a invertir en inmobiliaria”, sostuvo.

“Y acá aparece el muchacho en cuestión, les vamos a presentar al nuevo novio de Zaira Nara. Polista, millonario. Es tan fachero como exitoso en los negocios. Me lo van a querer venir a desmentir, pero es la posta. Tiene la misma edad que ella, 37 años. Habla en español. La hermana, Isabel, está casada con Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro [de María Emilia]. Para que se den una idea, Jacob Van Plessen, que viene de la aristocracia, es pobre. Al lado de este muchacho, es pobre”, remarcó el periodista de espectáculos.

Por último insistió: “Zaira no quiere saber nada tampoco con Facundo Pieres. Y él, que quería volver, le mandaba mensajes y llamados, pero quedó dolido porque lo dejó”.

Según Gutavo Méndez, Robert Strom tendría vínculos con el polo argentino y conocería a Martín Pepa y a Facundo Pieres (Fuente: La Posta - TV PÚBLICA)

Si bien la confirmación resultó llamativa, es de esperar que Nara tenga contactos con el mundo aristocrático europeo, en especial porque a Strom lo conoció mediante su vínculo con Pieres, su antigua pareja. En una foto que enseñó Méndez se vio a la modelo con los polistas y con Pampita.

De esta manera, quedaron lejos las especulaciones de una reconciliación de Zaira Nara con el padre de sus hijos, al igual que el reciente rumor de un affaire con el streamer de 23 años, Santiago Bauletti, con quien se la vio en más de una ocasión mientras estuvo soltera.