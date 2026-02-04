En una nueva semana en MasterChef Celebrity (Telefe), ya se repartieron algunos de los delantales grises, que indica que un participante se encuentra en la cuerda floja. Este es el caso de Marixa Balli, el “Turco” Husaín, el “Chino” Leunis y Andy Chango, quienes seguirán a la eliminación si no logran ganar la noche de última chance. Por su parte, Evangelina Anderson, Ian Lucas y “Cachete” Sierra subieron al balcón y pasan a la noche de beneficios.

MasterChef Celebity: quiénes recibieron el delantal gris ayer, martes 3 de febrero

Evangelina Anderson soportó presenciar cómo descuartizaban una res delante suyo

Ayer hubo un desafío en la cual la protagonista fue la carne vacuna argentina. En ese contexto es que se hizo una clase y demostración de cómo se desposta una res con dos carniceros de gran experiencia. Mientras Cachete Sierra disfrutaba de la experiencia porque lo hacía acordar a su abuelo ―quien tenía una frigoríficos cuando él era chico―, Evangelina Anderson sufrió cada momento. Vale recordar que la modelo dijo en varias oportunidades que no comió carne en toda su vida y le cuesta mucho manejar la carne.

Como ganó la medalla semana pasada, Cachete Sierra obtuvo el beneficio de elegir su corte de carne y el del resto de sus compañeros. Así es como fueron repartidos:

Cachete Sierra: ojo de bife .

. Andy Chango: bife de vacío .

. Marixa Balli: lomo .

. Turco Husaín: ceja de ojo de bife .

. Ian Lucas: bife de chorizo .

. Evangelina Anderson: entraña .

. Chino Leunis: medialuna de vacío.

Evangelina Anderson subió al balcón de MasterChef Celebrity este martes 3 de febrero

Tras probar los platos, el jurado primero destacaron a Cachete Sierra y a Ian Lucas, quienes subieron al balcón. Luego, le entregaron el delantal gris a Andy Chango, el Chino Leunis y el Turco Husaín. Finalmente, en el mano a mano quedaron Evangelina Anderson y Marixa Balli, donde una tenía chances de subir el balcón. Fue la modelo la beneficiada, y la cantante esta semana tendrá que competir para no ser eliminada.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Rusherking , cantante, fue el último eliminado.

, cantante, fue el último eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

El último eliminado de MasterChef Celebrity fue Rusherking Telefe

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.