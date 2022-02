MasterChef Celebrity. El robo de Paulo Kablan que enfureció a Tomás Fonzi

Las emisiones avanzan y la competencia dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) se pone cada vez más complicada. En esta oportunidad, tras un descuido de Paulo Kablan, su compañero Tomás Fonzi estalló de enojo. Todo esto se dioen el marco de la “semana de oro” en donde solo quedan cuatro participantes en carrera por los 200 mil pesos y el delantal de inmunidad.

El desafío del día contó con la presencia especial de Gastón Dalmau, el campeón de la segunda temporada que tuvo que enseñarles el paso a paso de uno de sus platos más emblemáticos: el cheesecake de té Matcha.

El conflicto se originó cuando Kablan fue a una de las heladeras y tomó un plato que no era el suyo. La preparación le correspondía a Fonzi, que al darse cuenta le consultó a sus compañeros si la habían visto. “No está mi torta, ¿me están jodiendo, no?”, lanzó al aire Fonzi. “Bueno, ya no me causa risa esto, porque tengo que preparar todo y meterlo al horno. Ya todos lo metieron al horno y yo no tengo mi masa”, continuó. “Se lo saqué yo, fui yo. Te cagu..., bolu...”, dijo el periodista especializado en policiales al darse cuenta de su error. Tomás había innovado agregándole un poco de pimienta y otros ingredientes “sorpresa” que no quiso mencionar. Finalmente, los participantes intercambiaron sus tortas y Fonzi pudo recuperar su masa con pimienta.

Tomás Fonzi se enojó con Paulo Kablan

“Tanto policial y cometiste un hurto”, lanzó en broma Santiago del Moro. “Se caía de maduro que era él el responsable del robo porque está vinculado con el crimen y todas esas cosas”, bromeó Joaquín Levinton. Además de generarle una complicación al actor, el ambiente quedó muy tenso y a esto se le sumó que las preparaciones no cumplieron con las expectativas. Fonzi, Kablan, Catherine Fulop y Mica Viciconte sufrieron críticas de sus platos.

El cruce de Mica Viciconte con Germán Martitegui

Los jueces del concurso de cocina no perdonan ningún error, y mucho menos Germán Martitegui, quien es considerado el más exigente y estricto en comparación a sus pares Damián Betular y Donato De Santis. Su dureza se chocó con el fuerte carácter de Mica Viciconte quien, por defender su plato, protagonizó un duro cruce con el cocinero.

El enfrentamiento ocurrió cuando Mica pasó al frente para presentarle al jurado una entrada que nombró “Volcán de sabor”, que consistía en la elaboración de una papa cilindro rellena con salsa de berenjenas y salsa de tomate, con el agregado de vegetales salteados. Si bien la concursante pensó que iba a estar a la altura de los profesionales, no todo le salió como esperaba.

El cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui en MasterChef

Fiel a su estilo, Martitegui le señaló que se había pasado con un ingrediente: el ajo. “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”, expresó ante la mirada atenta de Viciconte. “Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo no podés hablar con nadie más en toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle al que está con vos un montón de estos y así están parejos. El ajo satura absolutamente todo. Termina siendo un plato pretencioso”, sentenció.

“No tiene mucho ajo. Yo lo cociné. Tiene uno solo. Lo demás se lo saqué todo. Yo tengo autoridad para defender mi plato”, agregó ella. Como respuesta, Martitegui reiteró: “Tiene mucho ajo, te lo digo yo. Me parece que tengo autoridad para decirlo. Vos tenés libertad para opinar, pero no autoridad porque no sabés”. “No te estoy mandando a vos, estoy defendiendo mi plato”, continuó Mica. “Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si querés seguir acá”, concluyó el chef.